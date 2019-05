ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ladi unex giocatore è stataincon un poliziotto. È successo in Scozia, come riferisce il quotidiano Edinburghlive: Gareth Blair, questo il nome dell’uomo che è il comandante della Divisione di Edimburgo, è finito sotto indagine assieme alla donna. L’accusa per i due è di atti osceni in luogo pubblico. Non è noto il nome del marito celebre della donna, si sa solo che ha giocato in diversi grandi club scozzesi. FQ Magazine Caso Prati, la foto dell’onorevole Wanda Ferro (FdI) con il finto figlio dell’inesistente Mark Caltagirone. Lei: “Ho denunciato” Secondo quanto ricostruito, la coppia si sarebbe incontrata in una palestra e da qualche tempo avrebbe iniziato ad avere dei rapporti in segreto. E così è stato ...

Cascavel47 : La moglie di un famoso ex calciatore sorpresa in auto mentre faceva sesso con un poliziotto - FQMagazineit : La moglie di un famoso ex calciatore sorpresa in auto mentre faceva sesso con un poliziotto - Noovyis : Un nuovo post (La moglie di un famoso ex calciatore sorpresa in auto mentre faceva sesso con un poliziotto) è stato… -