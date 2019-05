I Mondiali femminili senza la calciatrice più forte

Partnership Twitter-Sky per i Mondiali femminili : highlights sui social : Mancano ormai poco meno di 10 giorni all’inizio del ?Campionato mondiale di calcio femminile ?che si terrà in Francia da venerdì 7 giugno a domenica 7 luglio 2019. Saranno 52 le partite che vedranno affrontarsi le 24 squadre di tutto il mondo, tra cui la nazionale italiana, guidata dalla ct Milena Bertolini, che dopo 20 […] L'articolo Partnership Twitter-Sky per i Mondiali femminili: highlights sui social è stato realizzato da Calcio e ...

Fifa 19 : nuovo aggiornamento dedicato ai Mondiali femminili Francia 2019! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19 che aggiunge alla modalità “Calcio d’inizio” i mondiali femminili “Francia 2019” che si disputeranno nel paese transalpino dal 7 giugno al 7 luglio! L’update (di 2Gigabyte circa), è totalmente gratuito ed è disponibile dal 29 maggio per PlayStation 4, Xbox One, e PC. 22 le nazionali […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali ...

La FIFA ha un piccolo problema coi biglietti dei Mondiali femminili : Sembra che a diverse centinaia di tifosi siano stati assegnati posti lontani da quelli di amici e familiari con cui avevano comprato i biglietti

Taekwondo - Mondiali Manchester 2019 : Erica Nicoli si qualifica per i quarti di finale nei -53 kg femminili! : Erica Nicoli stacca il pass per i quarti di finale nei-53 kg femminili ai Mondiali di Taekwondo in corso a Manchester: l’azzurra batte negli ottavi di finale per 21-7 la tunisina Rahma Ben Ali ed ora attende di affrontare la lettone Inese Tarvida, che ha completato le proprie fatiche appena dopo l’azzurra. Inizio contratto dell’azzurra, che dopo un minuto si trova sotto 0-2, ma al termine della prima frazione riesce a dimezzare ...

Taekwondo - Mondiali Manchester 2019 : Daniela Rotolo supera il primo turno nei -67 kg femminili : Inizia bene l’avventura iridata di Daniela Rotolo a Manchester: ai Mondiali di Taekwondo l’azzurra supera, anche in maniera abbastanza agevole, il primo turno della categoria -67 kg femminile, nel quale era opposta alla romena Andreea Catalina Mocanu, superata con un secco 23-6. Al secondo turno l’azzurra affronterà la canadese Melissa Pagnotta, numero 13 del ranking. primo round molto equilibrato, con l’azzurra che passa ...

Mondiali di calcio femminili - Francia 2019 - il promo in onda sulle reti Rai (VIDEO) : Il promo dei Mondiali femminili di calcio - Francia 2019 sulle reti Rai. Inizieranno il 7 giugno. pic.twitter.com/VxXGgj8mDq — lallero (@SeeLallero) May 7, 2019 La Rai si è aggiudicata la trasmissione di alcune partite dei Mondiali di calcio femminile che prenderanno il via in Francia dal 7 giugno prossimo per un mese esatto. Vista la debacle della nazionale al maschile che non ci ha fatto permesso di srotolare la bandiera verde bianca e rossa ...

Mondiali femminili 2019 - Irrati e Valeri tra gli arbitri VAR : arbitri Mondiali femminili 2019 – La ha selezionato 15 “Video Assistant Referee” per la Coppa del Mondo femminile, che si giocherà in Francia quest’estate. «Dopo la storica implementazione del VAR nella Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia la scorsa estate, eravamo determinati a fare del nostro meglio per garantire che il VAR fosse implementato […] L'articolo Mondiali femminili 2019, Irrati e Valeri tra gli arbitri VAR è stato ...

Mondiali femminili 2019 - già venduti oltre 720 mila biglietti : biglietti Mondiali femminili 2019 – Mancano 50 giorni al via dell’ottava edizione della FIFA Women’s World Cup, che prenderà il via in Francia questa estate. Attraverso un comunicato stampa, la FIFA ha fatto sapere che le vendite dei biglietti per la competizione stanno battendo ogni record, con oltre 720.000 biglietti venduti finora. Il match di […] L'articolo Mondiali femminili 2019, già venduti oltre 720 mila biglietti è ...