Giro d’Italia 2019 | Paolo Slongo | “Nibali deve arrivare a 50″ da Carapaz per giocarsela

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz : “Ho molta fiducia - siamo preparati - a partire dalla tappa di domani” : Giornata tutto sommato tranquilla prima del temibile trittico finale per il primo nella classifica generale del Giro d’Italia, l’ecuadoregno Richard Carapaz, alfiere del Movistar Team, il quale conserva 1’54” su Vincenzo Nibali e 2’16” su Primoz Roglic. Allo scalatore sudamericano è stato anche mostrato un videomessaggio dell’ambasciatore dell’Ecuador in Italia. Queste le parole alla Rai della ...

Giro d’Italia 2019 - Pascal Ackermann : “Siamo arrivati ad un passo dalla vittoria - felice di aver ripreso la Maglia Ciclamino” : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato un finale appassionante e combattuto, con il gruppo che ha tentato fino all’ultimo di rientrare sul terzetto in fuga e con la splendida vittoria di Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizané) che è riuscito a resistere sin sul traguardo di Santa Maria di Sala. Sentimenti contrastanti dopo l’arrivo per il tedesco Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), soddisfazione per aver ...

Giro d’Italia 2019 - Mirco Maestri : “Ci abbiamo provato - volevo fare podio per la squadra” : Mirco Maestri, ciclista della Bardiani – CSF, è stato uno dei tre corridori che hanno animato la fuga di giornata al Giro d’Italia, andata a buon fine per il solo Damiano Cima, vincitore sul traguardo di Santa Maria di Sala. A caldo, poco dopo l’arrivo, l’italiano, alla fine decimo all’arrivo, ha parlato ai microfoni Rai. Queste le prime parole di Mirco Maestri: “Ci avevano detto che da dietro stavano ...

Damiano Cima ha vinto la 18ª tappa del Giro d’Italia : Il ciclista bresciano Damiano Cima ha vinto in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia, 222 chilometri da Valdaora a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Era l’ultima tappa buona per i velocisti, quasi tutta in discesa dalle

Giro d’Italia 2019 - risultato diciottesima tappa : straordinaria vittoria di Damiano Cima - che resiste al rientro del gruppo. Secondo Pascal Ackermann : Epilogo incredibile nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019. A Santa Maria di Sala trionfa in modo straordinario Damiano Cima, che riesce a resistere al rientro del gruppo, e precede sul traguardo i velocisti. Il 25enne della Nippo Vini Fantini Faizanè era andato in fuga nella prima parte della corsa, insieme a Denz e Maestri e con una volata fenomenale è riuscito a precedere di pochi metri i velocisti del gruppo, con Pascal ...

Un abbraccio che commuove : da Nibali ad Anterselva - la dolcezza dei genitori di Chaves torna ad emozionare il Giro d’Italia[FOTO e VIDEO] : La famiglia di Esteban Chaves torna ad emozionare il Giro d’Italia: lo scatto al termine della tappa di ieri che scioglie anche i cuori più duri E’ un Giro d’Italia che non sta deludendo le aspettative, quello 2019, entrato da poco nell’ultima settimana di sfide. Se alla vigilia della 102ª edizione della Corsa Rosa tutti davano per favoriti Nibali, Roglic e Yates, a mettersi in mezzo, anzi davanti, a questi big, è ...

Giro d’Italia - Nibali : ‘Alla fine sono umano anche io’ : Solo sette secondi, pochi per le sorti della classifica generale, ma abbastanza per morale e sensazioni in vista delle ultime tappe. sono quelli che Vincenzo Nibali ha ceduto alla maglia rosa Richard Carapaz nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, quella che ieri ha portato i corridori al traguardo in salita di Anterselva. La Movistar ha attaccato prima con Landa e poi con il leader della classifica scoprendo qualche difficoltà sia in ...

Giro d’Italia - il turismo a due ruote sfonda nel Belpaese. E nascono i ‘lycrantropi’ : Quasi in contemporanea con le prime tappe spettacolari del Giro d’Italia, anche la stagione delle Granfondo per gli appassionati entra nel vivo. Milioni di occhi inchiodati quotidianamente a seguire le sfide dei professionisti e a tifare Vincenzo Nibali, centinaia di migliaia di gambe impegnate a pedalare sulle strade d’Italia per le varie competizioni e manifestazioni ciclistiche, sognando di imitare lo Squalo e i suoi rivali, ...

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti : “Ho cercato di tenere duro - ma il ritiro è l’unica opzione” : Il Giro d’Italia registra l’abbandono di Valerio Conti prima della partenza della tappa numero 18: un igroma ischiatico, noto anche come nodulo perineale del ciclista, costringe la seconda Maglia Rosa di questa edizione (primato guadagnato a San Giovanni Rotondo e perso a Pinerolo) ad alzare bandiera bianca. Al momento dell’abbandono il classe 1993 era al 22° posto in classifica generale con 34’51” di ritardo dal ...

