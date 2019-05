Non può mangiare | in ospedale le danno un pezzo di formaggio | paziente muore soffocata

Il medicinale c’è ma Non puoi averlo. Gli strani misteri dell’Agenzia italiana del farmaco : Un farmaco c’è ma te lo devi pagare, l’altro c’era ma è scomparso, il terzo c’è ma solo tu non puoi averlo! Storie di ordinaria follia e di conclamata ingiustizia. Elena Radaelli è una giovane donna affetta, come altre decine di migliaia di persone in Italia, da orticaria cronica spontanea, una malattia fortemente invalidante in grado di arrecare grave danno alla vita personale e sociale di chi ne è affetto (minuto 12,05). Da qualche anno è ...

Vittorio Feltri - il diktat a Salvini : "Non può soggiacere a quel branco di fessi grillini" : Bisogna saper perdere, ma è difficile anche imparare a vincere. Occorre prudenza e capacità di gestirsi. Salvini ha ottenuto nelle recenti votazioni un risultato eccezionale, nonostante gli attacchi che gli hanno sferrato i giornali e le televisioni, gli avversari di ogni tipo, compresi gli alleati

Flat Tax - manovra da 30 miliardi - Salvini è pronto Di Maio Non può dire di no : Forte delle ultime votazioni europee, Salvini si prepara a dettare leggi dentro l’alleanza di governo Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l’agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il ministro dell’Interno ha infatti rilanciato non solo sul decreto sicurezza, ma anche sulla manovra … Continue reading Flat Tax, manovra ...

M5s - Luigi Di Maio sotto assedio. Gianluigi Paragone : “Non può ricoprire 34 incarichi” : Capo politico, vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico: Luigi Di Maio viene messo sotto accusa, all'interno del M5s, per i suoi tanti incarichi ricoperti contemporaneamente. Così arriva la richiesta di lasciare almeno uno di questi incarichi da parte di Paragone, Ruocco, Fattori e Lombardi.

Da Euronics c’è il “Sottosotto che…più sotto Non si può” : ecco il volantino valido fino al 12 giugno : Da Euronics c'è il "sottosotto che...più sotto non si può": ecco il volantino valido fino al 12 giugno in alcune regioni. E gli smartphone non mancano... L'articolo Da Euronics c’è il “sottosotto che…più sotto non si può”: ecco il volantino valido fino al 12 giugno proviene da TuttoAndroid.

“Salvini o cambia o spara a salve. Avere vinto in Italia - e ha vinto davvero - Non significa che può alzare la voce in Europa". Prodi invita al senso di realtà : In una lunga intervista al Corriere della sera Romano Prodi esprime preoccupazione per il quadro europeo uscito dal voto del 26 maggio. I sovranisti non prendono tutto. “Possiamo affermare che in queste elezioni il sovranismo è stato arginato. Ed è accaduto nonostante i grandi errori commessi dalle istituzioni europee. Non c’è dubbio, quando si arriva al sì o al no sull’Europa la gente ...

Rinnovare tutto - Forza Italia Non può più essere gestita da uno staff : E’ il caso di smentire subito la tentazione di autosufficienza che emerge dai primi commenti elettorali di Lega e Fratelli d’Italia, giustamente soddisfatti per la loro affermazione. Senza Forza Italia né Matteo Salvini né Giorgia Meloni avrebbero la garanzia di un analogo risultato alle Politiche, perché nei collegi uninominali del Sud e delle Isole una eventuale alleanza a due non basterebbe per ...

Merlino avverte Salvini : 'In Europa Italia Non può permettersi di stare all'opposizione' : Sono elezioni europee che hanno fatto segnare un vero e proprio trionfo di Matteo Salvini quelle che l'Italia si è lasciata alle spalle. Per il momento il boom della Lega, stando almeno alle dichiarazioni del leader del Carroccio, non altererà gli equilibri in seno al governo, ma presto sarà il momento di fare il punto della situazione su quanto è avvenuto in Europa. Si tratterà di una conditio sine qua non per iniziare a determinare quella che ...

Il padre di Emilio di Puorto - aggressore di Cadice : "Mio figlio Non è un violento" : Emilio Di Puorto, Dario Bordoni, Nicola Iannetta e Luca Maicon Vinicius Bellavia si trovavano in Spagna per studiare. I quattro ragazzi coinvolti nell’aggressione a Cadice - in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo, non ancora fuori pericolo di vita - avevano lasciato l’Italia con il programma Erasmus e si erano fatti notare nelle serate andaluse.I social dei ragazzi (ora bloccati) sono pieni di foto e video in cui ...

La tiroide è la vera padrona della nostra salute : i segnali del tuo corpo che Non puoi sottovalutare : Vi sentite depresse, apatiche, soffrite di ansia, tachicardia, non riuscite a rimanere incinta e lamentate sbalzi umore? Fatevi controllare la tiroide, una piccola ghiandola posizionata nella parte anteriore del collo, così importante da essere considerata vitale, perché in sua assenza è impossibil

VIDEO Mattia Binotto arrabbiato : “La Ferrari Non può commettere errori come quelli di Monaco” : Ieri la Ferrari ha commesso un clamoroso errore durante le qualifiche del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Gli uomini in rosso hanno deciso di trattenere Charles Leclerc credendo che il tempo realizzato bastasse per passare il primo taglio e invece il monegasco è stato eliminato nel Q1: oggi sarà chiamato a una clamorosa rimonta dalle retrovie. Sbaglio importante nel box del Cavallino Rampante, apice di un inizio di stagione davvero ...

Il governo tedesco agli ebrei : «Non indossate la kippah. Può essere pericoloso» : Il commissario Felix Klein parla di «aumento dell’abbrutimento della società». Il ministro dell’Interno Seehofer: «È inaccettabile, lo Stato deve garantire la libertà di religione»

Giancarlo Giorgetti - la resa dei conti il giorno dopo il voto : il dato che il governo Non può ignorare : Per capire come sarà andato davvero il voto per le elezioni Europee, sarà indispensabile secondo Giancarlo Giorgetti considerare la percentuale dell'affluenza, quasi quanto quella dei consensi che ogni singola lista riuscirà a raccogliere. Quel dato non può essere trascurato, soprattutto in un Paese

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Lega partito nuovo? Salvini Non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...