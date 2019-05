Clamoroso in Cina | la squadra di Cannavaro fa 5 gol | il Beijing Renhe allora schiera 3

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Incredibile quanto accaduto in: il Guangzhou Evergrande di Fabiofa 5 gol e ildecide di giocare con 3 portieri Il calcio cinese è lontano anni luce dagli standard europei, è ormai risaputo. Spesso i campioni che si trasferiscono inper guadagnare una vagonata di milioni, si lamentano dell’arretratezza del calcio a livello tecnico e tattico. Con queste premesse, dalla coppa nazionale cinese arriva una storia incredibile: ilhato in campo 3 portieri! La storia incredibile ha visto indiretto protagonista anche un italiano, Fabio, allenatore del Guangzhou Evergrande che ha segnato ben 5 reti. La risposta dell’allenatore delè stata dunque quella dire i due portieri di riserva, ma in attacco. Oltre al portiere titolare Zhang Lie, sono entrati anche Peng liu e Chen Li,ti per ...

