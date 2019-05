Gattuso via dal Milan | la figlia di Ancelotti lo difende | “Uomo vero”

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Tantissimi anni insieme al, uno da allenatore e l’altro da calciatore. Adesso, il secondo è diventato un avversario del primo in panchina, ma l’amicizia e la stima reciproca rimangono. Rinonon è più l’allenatore del, squadra di cui è stato allenatore per anni sotto la guida di Carlo. Ladi quest’ultimo, Katia, dopo la notizia di oggi della separazione tra le parti, si è schierata a favore dell’ormai ex tecnico dei rossoneri. “Rino uomo vero“, si legge tra le stories del suo profilo Instagram. Già domenica 26 maggio, dopo l’amaro epilogo di campionato per i rossoneri, Katiaaveva condiviso una sua riflessione in chiave: “Il calcio è una bugia“, riferita alla mancata qualificazione Championsista in favore dei cugini dell’Inter. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE ...

FabrizioRomano : Il Milan saluta Rino Gattuso: non proseguirà sulla panchina rossonera ?? via @PeppeDiSte @SkySport #AcMilan - PietroMazzara : #Leonardo e anche #Gattuso. Domani giornata di cambiamento totale in casa #Milan. Differenza di vedute sul futuro [via @PeppeDiSte] - redazioneiene : Oggi l'addio al Milan: #Gattuso si porterà via i regali di @Stefano_Corti85 e @onnis4president il giorno dell'arriv… -