Europee 2019 | tra indagati | transfughi e vecchie conoscenze che non demordono | tutti gli

Europee 2019 - tutti i responsi di questo voto : A conferma di tutti i sondaggi, le elezioni Europee hanno incoronato Salvini padrone del governo e di due terzi del Paese visto che la Lega con il centrodestra (e non il contrario) governa tutte le regioni del Nord industriale, invade il centro e si allunga fino al Sud. Il Movimento cinque stelle subisce un tracollo di proporzioni clamorose e si avvia sulla strada di un veloce declino se non saprà tempestivamente e drasticamente invertire la ...

Europee 2019 - per superare il 30% basta non lavorare e farsi selfie in giro per il Paese : di Marco Gigante Se si dovessero usare come criterio esplicativo dei risultati delle ultime Elezioni Europee i fatti concreti realizzati dai partiti – e provare, quindi, a stilare l’elenco degli atti che oggi un partito che ambisca a vincere le elezioni politiche dovrebbe fare – emerge con chiarezza che: 1. Per superare la soglia del 30% occorre: a. non redigere alcun programma elettorale; b. non andare mai al lavoro, ma girovagare ...

Europee 2019 - la grande falla nella comunicazione dietro al tracollo 5 Stelle : Come è potuto accadere? Come è potuto accadere? E’ questa la domanda che molti sostenitori 5 Stelle – increduli – si sono posti di fronte alle prime proiezioni elettorali. Come è potuto accadere, che uno dei maggiori fenomeni politici degli ultimi anni – un movimento onesto, capace, venuto dal basso – abbia dilapidato tutti quei voti a distanza di un anno appena? Quasi la metà degli elettori cinqueStelle (33%) non si è ...

Europee 2019 in tv - mi spiegate perché fanno ancora gli exit poll (che non ci azzeccano mai)? : Un po’ dopo mezzanotte di domenica arriva il colpo di scena. Le prime proiezioni propongono quei risultati delle elezioni Europee che verranno poi confermati nella notte, risultati netti e piuttosto clamorosi, con Matteo Salvini oltre il 30% e i Cinque Stelle ben al di sotto del 20. La prima proiezione è ancora troppo prudente e assegna alla Lega un 32 che diventerà poi 34. Ma i nuovi dati sono sufficienti per smentire completamente quelli che ...

Europee 2019 - Travaglio : “M5s? Con questo esito apocalittico gli conviene forse tornare all’opposizione” : “M5s? Sono talmente sconfitti che potrebbe davvero convenirgli un periodo di opposizione, durante il quale tentare di organizzarsi in una forma diversa, di recuperare i territori che sono stati completamente abbandonati, di prendere in mano quel progetto di riorganizzazione di cui si parla da almeno 3 anni e che non viene mai attuato. E di lasciare ad altri la responsabilità del governo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto ...

Europee 2019 - il voto nei luoghi simbolo : pronostici ribaltati e ‘tradimenti’ - dalla Val Susa alla Puglia passando per Milano : Il voto europeo rimescola le carte a un anno dalle Politiche e smentisce i pronostici, spesso in luoghi simbolo. L’esito è quasi sempre in favore della Lega per un governo più verde-giallo che mai, con Matteo Salvini a dare le carte su sicurezza, Tav e immigrazione. Il M5S perde 6 milioni di voti ed esce come lo sconfitto su (quasi) ogni fronte. Con alcune eccezioni a sorpresa. Tiene infatti a Taranto e Lecce, proprio le terre dove era atteso ...

Risultati Elezioni Europee 2019 Italia/ Diretta - seggi e eletti : alleanze e scenari : Elezioni Europee 2019: Risultati seggi ed eletti Italia. Diretta, voti definitivi: trionfo Lega al 34%, crollo M5s al 17%. Salvini straccia Di Maio

Europee 2019/ Viste dalla Cina : perché Di Maio non fa come Renzi e si dimette? : Il voto europeo cambia gli equilibri non solo in Italia ma anche nel continente. Cina, Usa e Russia sono però destinate a disgregare l'Unione Europea

Europee 2019 - Nogarin resta fuori dal Parlamento di Strasburgo : l’ex sindaco è terzo ma il M5s conquista solo 2 seggi : Filippo Nogarin non ce l’ha fatta. L’ex sindaco di Livorno del Movimento 5 stelle non è riuscito a farsi eleggere al Parlamento europeo, complice il crollo generale del movimento nella circoscrizione dell’Italia centrale. In Toscana, regione di Nogarin, i Cinquestelle hanno preso solo il 12,68%. L’ex sindaco aveva deciso di non correre per il secondo mandato per potersi candidare alle Europee. Alla fine è arrivato terzo ...

Eletti Fratelli d’Italia elezioni Europee 2019 : nomi candidati e preferenze : Eletti Fratelli d’Italia elezioni europee 2019: nomi candidati e preferenze Eletti Fratelli d’Italia: in attesa di conoscere il dato certo relativo alla suddivisione dei seggi italiani in base ai voti conseguiti dai partiti vediamo l’andamento del partito guidato da Giorgia Meloni. Insieme alla Lega di Salvini è la forza politica che ha significativamente incrementato la percentuale di voti. Il risultato nazionale complessivo ...

Elezioni Europee 2019 - il direttore dell’Osservatore Romano : “La paura rende pazzi e spezza i legami” : “La politica, soprattutto se vissuta alla luce del Vangelo, è sempre ‘per’, sempre propositiva mai reattiva o distruttiva. Se è reattiva vuol dire che la paura ha preso il sopravvento. E la paura rende pazzi e spezza i legami”. La Santa Sede affida il suo primo commento sull’esito delle Elezioni europee all’editoriale del direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. “La vittoria di misura di RN (Rassemblement Nationali di Le Pen, ndr) in ...