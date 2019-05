Ppe cerca intesa stile ' vecchia Ue' con Pse-Alde Incognita Verdi

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Una cosa è certa, anzi confermata visto che si sapeva da prima del voto: Matteo Salvini, Marine Le Pen e la famiglia dei sovranisti sono fuori dai giochi delle alleanze nel Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024. Lo dice chiaramente Manfred Weber in conferenza stampa a Bruxelles. “Nessuna collaborazione con gli estremisti di sinistra o destra, voglio lavorare con chi crede nell’Europa”, scandisce lo Spitzenkandidaten del Ppe, formalmente il candidato alla presidenza della Commissione europea, carica che però passerà dalle trattative tra i leader. Weber invita “socialisti e liberali” a intavolare la discussione per la formazione di una maggioranza e per decidere le prossime cariche europee. In un secondo momento cita come possibili interlocutori anche i, la novità di queste elezioni, secondo partito in Germania. Ma ...

