A Roma pesa anche ?l?effetto Raggi? | per i grillini voti in fuga nel Meridione

La protesta dei prof Romani a sostegno della collega di Palermo sospesa : Con un garofano all’occhiello e una rosa rossa in mano hanno cantato Bella Ciao davanti al ministero della Pubblica istruzione, in viale Trastevere. professori solidali con la collega di Palermo, sospesa e sanzionata per non aver vigilato sui suoi alunni colpevoli di aver paragonato le misure del decreto sicurezza del ministro dell’Interno Salvini alle leggi razziali del ’38. Una protesta “in segno di lutto”, ...

Roma - De Rossi ci va giù pesante : “avrei continuato con questa maglia - ma hanno deciso loro” : Il centrocampista della Roma ha parlato del suo addio al club giallorosso, sottolineando la sua voglia di continuare a giocare “Farei scelte diverse su episodi quotidiani, alcune cose dette o fatte di campo. Qualche cartellino rosso per esempio. Ma per quanto riguarda la mia fedeltà alla Roma non cambierei una virgola“. Lo dice il capitano della Roma, Daniele De Rossi, in conferenza stampa dopo la decisione del club di chiudere ...

Maltempo Emilia-Romagna - il Savio esonda a Cesena : 2 persone soccorse - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : Il fiume Savio è esondato nella notte nel Cesenate, in particolare nella zona di via Pontescolle. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante: la loro casa era rimasta isolata. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio, con conseguenti disagi. Vigili del fuoco e protezione civile stanno monitorando soprattutto le zone di ...

Maltempo Emilia-Romagna : piena del Savio a Cesena - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : La circolazione ferroviaria è ferma dalle 07:50 di questa mattina sulla linea Bologna–Rimini, tra Cesena e Forlì, a causa del Maltempo: la misura è stata presa in via precauzionale in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso dall’acqua. sospesa la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali. La piena del Savio a Cesena [VIDEO] L'articolo Maltempo ...

Walter Veltroni e il buco di Roma - alle origini del disastro : le sue pesantissime responsabilità : Ovviamente lui rifiuta il titolo di "Mister buco". Walter Veltroni non ci sta a passare come il sindaco del debito, lo sprecone che ha allargato la voragine Romana. Eppure, ogni volta che si parla dei miliardi di rosso della Capitale, specie in questi tempi di governo gialloverde con il botta e risp

Inter-Roma - dalle 20.30 La Diretta In palio punti pesanti per la Champions : E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 tra Inter e Roma, 33esima giornata di Serie A; i nerazzurri, che nello scorso turno di campionato hanno espugnato il campo del Frosinone col ...

Caso Raggi - Di Maio 'La Lega parla di Roma quando è in difficoltà. A loro i sondaggi pesano' : Cronaca Napoli, Fico sul Caso Raggi: "Io sono con lei e contro chi attacca i sindaci" di CONCHITA SANNINO In mattinata il vicepremier leghista era tornato all'attacco di Raggi: 'Avevo invitato i ...

Roma - Dzeko e l'insostituibile pesantezza dell'essere più leader che bomber : Forse nemmeno Edin immaginava di avere certe doti: non tanto quelle di bomber, apprezzabilissime comunque in ogni campionato che lo ha visto protagonista, ma quelle da leader. leader, una parola che ...

Diretta/ Roma Udinese - risultato finale 1-0 - streaming video e tv : punti pesanti : Diretta Roma Udinese streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Pallanuoto - Serie A1 2019 : pesanti vittorie per Roma e Trieste. Si fermano Ortigia e Florentia : La 23ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto oggi soltanto quattro match a causa della contemporaneità con le Coppe europee: importante affermazione del Posillipo, che puntella il quarto posto battendo per 13-8 il Quinto ed approfittando della contemporanea sconfitta contro la Roma dell’Ortigia, per 12-7. In chiave salvezza pesantissime vittorie per il Trieste, per 12-10 sulla Florentia, e per il Napoli, che passa per 7-11 in ...

Roma-Udinese - punti pesanti in palio : dove vedere la gara in Tv : La classfica resta decisamente corta e questo spinge diverse squadre a pensare di poter lottare per il quarto posto: oltre al Milan, che occupa questa posizione nonostante il rendimento deficitario delle ultime gare (tre sconfitte e un pareggio) non si può trascurare l’Atalanta che gioca uno dei migliori calcio d’Italia, oltre alle due romane. La […] L'articolo Roma-Udinese, punti pesanti in palio: dove vedere la gara in Tv è ...

Calciomercato Roma - il ds Massara fa la spesa in casa Atalanta : tre giocatori nel mirino giallorosso : Il direttore sportivo della Roma ha fatto qualche sondaggio per Castagne e Freuler, in attesa di chiudere per Mancini La Roma pensa già al mercato estivo, cominciando ad allacciare i primi contatti in vista di una sessione che si prospetta ricca di emozioni. Il direttore sportivo Massara ha messo nel mirino Castagne e Freuler, due giocatori che con la maglia dell’Atalanta stanno facendo un campionato di alto livello. FREULER – ...

Il sindaco di Milano - Sala - critica Roma e ci va pesante su Matteo Salvini : “Non ti lascio Milano” : Sala sindaco di Milano critica Roma e attacca anche Matteo Salvini “A Salvini non lascio la poltrona: lui propone solo una ninna nanna irrealistica. Fa bene a mettere gli occhi su Milano, perchè ha un’immagine positiva. Ma io non farò un passo indietro”. Parola di Beppe Sala, il sindaco di Milano che da mesi duella … Continue reading Il sindaco di Milano, Sala, critica Roma e ci va pesante su Matteo Salvini: “Non ti ...