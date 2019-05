Paul Lewis racconta l’ascesa del populismo al Wired Next Fest

wired

(Di domenica 26 maggio 2019) di Benedetta Minoliti “Questo è un momento storico particolare. Per realizzare la nostra inchiesta siamo partiti da una domanda fondamentale: cos’è davvero il?”. È così che, associate editor del The Guardian, introduce il suo talk salendo sul palco del. Noto per la sua premiata inchiesta sulla morte di Ian Tomlinson, il maniante anti-G20 ucciso a Londra nel 2009,ha coordinato per il Guardian “The New Populism”, un progetto dedicato aldeldi destra. Il lavoro, durato sei mesi, ha portatoa indagare suldei movimenti populisti in Europa attraverso l’utilizzo della tecnologia e dei social media. “Abbiamo visto che spesso ilè mal interpretato e per tanti è anche difficile da capire”, ha spiegato il giornalista. Internet è un pilastro del nostro millennio e oggi influenza fortemente le opinioni. “I ...

mauriziodallap : Paul Lewis del @guardian, che ha conosciuto Steve Bannon: 'Non confondiamo il populismo, che ha le radici in proble… - andr900 : @RobertoRenga Trono a parte ci sono ottime serie TV. Ultimamente consiglio sempre Billions, con Paul Giamatti e Da… - Braekelvan : @jeroendonker @DirkJanDrost @RenateMediation @SpoedNik76 @Verbraak @Paul_0110 @siepie08 @MarjoleinBoers… -