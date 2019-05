L’arbitro è donna | il calciatore si abbassa i pantaloncini ed inizia ad insultarla

In Francia L’arbitro è donna (anche in Serie A) - in Italia ancora no : «Se l’è cavata molto bene». È un complimento e insieme un’ammissione di mancata fiducia quella dell’allenatore dello Strasburgo Thierry Laurey che ha fatto i complimenti alla fine della partita della sua squadra contro l’Amiens all’arbitro: Stéphanie Frappart. Sì, l’arbitro è una donna e lavora nella Ligue 1, la Serie A francese. Mai una donna era stata designata come arbitro centrale in una partita del massimo campionato transalpino. La stessa ...

Arrivano le scuse dell’allenatore ma L’arbitro donna non perdona : “la situazione è ancora più grave” : Sono arrivate le scuse da parte dell’allenatore del Casa del Diavolo, Marcello Bazzurri nei confronti dell’arbitro della gara del campionato umbro di promozione disputata a Perugia in casa della San Marco Juventina e che si era conclusa con il risultato di 4-2. Il tecnico aveva dichiarato che che per lui “le donne nel calcio fanno le pulizie o stanno in cucina”, successivamente le scuse “Con le scuse, ha ...