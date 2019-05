Halle Berry e il suo «meraviglioso tatuaggio finto»

Una clip in anteprima da John Wick 3 - il film con Keanu Reeves e Halle Berry : Un assassino in fuga dai suoi simili e in lotta contro il tempo per salvare la pelle. Avevamo lasciato John Wick in Medio Oriente e qui si riparte nel terzo episodio della saga diretta da Chad Stahelski, con Keanu Reeves che, dopo aver violato il codice d’onore degli assassini (versando sangue all’interno dell’hotel Continental di New York, zona franca anche per i fuorilegge) deve difendersi dalla caccia all’uomo dei killer più pericolosi del ...