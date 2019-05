E' la fine della Ragusa-Catania? Sanzaro | vogliamo risposte

Ma che fine ha fatto il braccio destro della Canalis? - : Sandra Rondini Foto sexy con lato b da urlo per Elisabetta Canalis che mette in mostra tutta la sua statuaria bellezza su Instagram. Ma dietro la foto, secondo alcuni follower, ci sarebbe lo zampino di un grafico non molto dotato: che fine ha fatto il braccio destro della showgirl? Il “Memorial Day” è il giorno in cui negli Stati Uniti si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre. Elisabetta Canalis, sposata dal 2014 ...

Lo storico leader del PKK - Abdullah Öcalan - ha chiesto la fine dello sciopero della fame iniziato mesi fa da molti suoi sostenitori : Abdullah Öcalan, storico capo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (più conosciuto con la sigla PKK, partito fuorilegge in Turchia), ha chiesto ai suoi sostenitori di interrompere uno sciopero della fame iniziato mesi fa per chiedere un miglioramento delle sue

Apex Legends alla fine della corsa? Tracollo degli incassi per il Battle Royale : Un lancio sul mercato che ha senza dubbio avuto del sensazionalistico quello di Apex Legends. Giunto in sordina, il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts ha colto un po' tutti alla sprovvista (tanto i videogiocatori quanto gli addetti ai lavori di titoli concorrenti, i vari Fortnite e PUBG) assestandosi in brevissimo tempo in cima alla catena alimentare videoludica. Chiaro è che prodotti del calibro di Apex Legends ...

Falconara - gli ostaggi della raffineria Api : “Chiusi in casa per non respirare veleni” : A Falconara (Ancona) oltre alle case vista mare ci sono le case vista raffineria. Un enorme impianto in attività da 50 e passa anni, con uno stop nel 2013. La storica torcia dell’Api, invece, è ancora lì, accesa. Gli operai sono salvi, ma la popolazione è esposta a dei rischi. Rischio esalazioni, rischio inquinamento dell’aria, dell’acqua della falda e del suolo. Diversi studi hanno testimoniato la presenza di sostanze inquinanti, xileni ...

Game Over Ouya! Sta per arrivare la fine della console che ha trasformato un sogno nel più grande fallimento nato da Kickstarter : Sicuramente molti di voi si ricorderanno di Ouya, la console basata su Android che fu protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter di grandissimo successo.La piccola console riuscì a creare un interesse tale da spingere 63416 persone a sostenere il progetto con una somma totale raccolta di più $8,5 milioni (a fronte di una richiesta di $950.000). Nonostante le idee tutto sommato interessanti e la promessa di poter rivoluzionare ...

L'emozionante addio dei personaggi del Trono di Spade dopo la fine della serie : Tutto il mondo saluta il Trono di Spade. dopo l’episodio finale andato in onda tra domenica e lunedì, migliaia di fan hanno inondato i social di post tristi e dispiaciuti per l’addio di una serie che li ha appassionati per quasi un decennio. Ma non solo loro hanno gettato le loro emozioni in pasto a Facebook e Twitter. Anche i principali protagonisti della serie hanno condiviso i loro sentimenti al riguardo.Emilia Clarke, ...

Google : fine della collaborazione con Huawei : Il recente blocco USA dei prodotti Huawei ha colpito duramente il colosso cinese, ma Google si prepara a interrompere il supporto ai suoi terminali. Huawei & Google Services I vari dispositivi, smartphone e tablet, presto non saranno più supportati dal colosso di Android, vedendo man mano bloccati i differenti processi. La notizia arriva da “Reuters” che ha riportato la decisione di cessare la collaborazione con Huawei a causa del recente ...

Tra problemi di surriscaldamento ed effetti della B168 per Honor 9 : situazione a fine maggio : Ci sono alcune importanti novità che in questo periodo devono essere prese in considerazione per tutti coloro che dispongono di un Honor 9. Dopo le ultime novità condivise sulle nostre pagine, con cui abbiamo fatto il punto della situazione tra chi è stato abilitato a toccare con mano EMUI 9 e chi invece è rimasto fuori dopo i primi problemi trapelati, oggi 20 maggio è importante concentrarsi su due aspetti per mettere a fuoco quello che sta ...

La classifica della Serie A a una giornata dalla fine : Quattro squadre si giocheranno all'ultima giornata gli ultimi due posti in Champions League, mentre Genoa e Fiorentina rischiano grosso

Festiva di Cannes 2019 - Alain Delon premiato : “Penso a questo come alla fine della mia carriera” : “Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”. È un Alain Delon in lacrime quello che scende dal palco di Cannes dopo aver ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. Uno scatolino di plastica con dentro un rametto dorato che Alain osserva con malcelato distacco e una punta di malinconia. Dopo i convenevoli di rito glielo porge la figlia Anouchka, nata dalla relazione in tarda età con la top model olandese Rosalie van ...

VIDEO – Cena di fine stagione Napoli - dal discorso di ADL al balletto Mertens-Starace : il racconto della serata : Cena di fine stagione Napoli, il racconto della serata Come di consueto il Napoli si riunisce per festeggiare con la Cena di fine stagione, a Villa D’Angelo, nella zina collinare della città. Presenti le alte sfere del Napoli a partire dal presidente Aurelio De Laurentiis che apre la serata con un breve discorso, riportato dall’ account Twitter ufficiale del club azzurro. “È stata un’annata bellissima grazie al lavoro di tutti ...

L’appello della FAO : rafforzare le partnership globali per porre fine alla fame e alla malnutrizione : Per sconfiggere la fame e la malnutrizione e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile servono partnership globali solide e investimenti sostenibili che spingano la crescita economica, ha affermato oggi il Vice Direttore Generale della FAO Daniel Gustafson. Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) richiede più risorse di quante ne siano state messe oggi a disposizione. Tuttavia favorire sistemi alimentari più sostenibili ...

Meteo - l'estate esploderà a fine maggio : previsti fino a 40 gradi - colpa della bolla africana : Il maggio più freddo dal 1987 terminerà con un'ondata di caldo africano. Follie del Meteo, nell'era dei cambiamenti climatici. È ormai confermato che il...

Diretta Uomini e Donne : Pamela e Stefano - fine della storia dopo la lite con Roberta : Una puntata al fulmicotone quella odierna di Uomini e Donne. Il Trono Over ci riserverà un altro colpo di scena, che lascerà i telespettatori di stucco. Vediamo che cosa accadrà grazie alle anticipazioni riportate dal sito ufficiale del programma Witty. Valentina Autiero chiude con Massimiliano Maccarone Valentina Autiero non proseguirà la conoscenza con Massimiliano Maccarone. La dama ha definito il cavaliere "perfetto", però tra i due non è ...