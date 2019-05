Abbronzatura | i lettini solari servono davvero o sono dannosi?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Nonostante i capricci del meteo la stagione delle vacanze si avvicina, e si comincia pensare alle prime giornate in spiaggia. È proprio in questo periodo che si moltiplicano le offerte dei centriche offronoo docce, spesso suggerendo che qualche seduta potrebbe servire a “preparare la pelle al sole”. Peccato che in questo non ci sia niente di vero, e non solo perché questo tipo di sedute ha effetti solo sugli strati più superficiali della pelle, e quindi non garantisce una reale protezione. Il problema è molto più serio. Intanto i raggi emessi dalle lampadepiù intensi e concentrati di quelli, proprio per garantire un’in tempi brevi aumentando il rischio di scottature e danni alla pelle. Ma soprattutto, oggi sappiamo che esporsi alle lampadesignifica aumentare concretamente rischio di tumori cutanei. Tanto che in alcuni ...