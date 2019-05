Ufficiale lo spin-off di Vis a vis | una nuova serie sulla vita dopo il carcere per la

optimaitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il primo ed unico-off di Vis a Vis arriveràFox spagnola nel 2020: Fox e Globomedia hanno appena annunciato la decisione di produrre uno-off dellathriller (nota all'estero anche come Locked Up), dal titolo Vis a Vis: El Oasis.Laè pensata per chiudere il cerchio rispetto all'originale, la saga delle detenute del penitenziario femminile di "Cruz del Sur" creata da Iván Escobar insieme agli ideatori de La Casa di Carta, Esther Martínez Lobato e Álex Pina.Lasarà imperniata sui personaggi già noti al pubblico a partire da quelli di Macarena "Maca" Ferreiro, interpretata da Maggie Civantos (già protagonista de Le Ragazze del Centralino), e Zulema, interpretata da Najwa Nimri (prossimamente ne La Casa di Carta 3): il pubblico potrà scoprire come proseguono le vite delle protagoniste e le loro attività fuori dalla prigione, già accennate ...

