Marcello Lippi fa dietrofront e torna sulla panchina della Cina

(Di venerdì 24 maggio 2019)ad allenare ladopo la parentesi targata CannavaroNazionale cinesea sederenazionale di calcio cinese. Questo quanto annunciato dalla Chinese Football Association. Il ct campione del mondo del 2006 con l’Italia aveva già allenato lanel 2016, ma non aveva rinnovato il suo contratto a gennaio ed era stato sostituito da Fabio Cannavaro, che si è dimesso ad aprile, dopo appena due mesi dal suo incarico. “Quandoè stato responsabilenazionale, i giocatori hanno mostrato un atteggiamento positivo e uno spirito combattivo – ha detto la Cfa in una nota – Crediamo che cone il suo team di assistenti, la squadra di calcio maschile cinese non lascerà nulla di intentato nel realizzare il sogno di qualificarsi per la coppa del mondo 2022“. ...

