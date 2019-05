La buffa storia dello scivolo urbano di Estepona | inaugurato e chiuso in 24 ore

wired

(Di venerdì 24 maggio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=Ud0R0IRgkBQ L’idea pareva buona. Semplicissima, certo, ma in qualche modo divertente, pronta a semplificare la vita dei residenti e a trasformarsi in una sorta di nuova attrazione per i turisti. Eppure le cose non sono andate come sperato. La città di(sulla Costa del Sol, nel sud della Spagna) hasoltanto qualche giorno fa unopubblico nuovo di pacca, il più lungodella penisola iberica, per la precisione, in grado di collegare con i suoi 38 metri di lamiera ricurva due strade poste su altezze differenti. Purtroppo, però, ha anche dovuto chiuderlo a meno di 24 ore di distanza, a causa di un numero spropositato di persone rimaste ferite nella discesa subito dopo il taglio del nastro. Loin questione, costato a quanto pare 28 mila euro, è stato infatti realizzato con una pendenza che raggiunge in ...

