Elezioni Europee, Matteo Salvini è ovunque: dieci interviste tra radio e tv in un giorno (Di venerdì 24 maggio 2019) L'agenda di Matteo Salvini nell'ultimo giorno di campagna elettorale è estremamente significativa: dieci interviste programmate tra radio e televisioni, oltre che il solito prevedibile martellamento sui social network. E per sabato e domenica resta la solita incognita: il ministro dell'Interno userà i social network per fare propaganda nonostante il silenzio elettorale?



