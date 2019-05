Serie B | “no a retrocessione del Foggia | si deve giocare il playout” | Tar del Lazio

Caos Serie B : per Gravina “non è competenza della Lega B” - ma Balata chiede tempi più rapidi : Serie B senza pace. Ci si aspettava, dopo il Caos della scorsa estate, un ritorno alla normalità. Che però, dopo quanto accaduto ieri, pare sia molto lontano. Palermo in C e playout annullati, queste le decisioni su cui si aprono dibattiti infiniti. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si tira fuori spiegando che la Lega B non ha “competenza in materia“. E così il numero uno Mauro Balata chiede che il tutto venga risolto ...

Palermo in Serie C - Sergio Friscia : “non ho mai apprezzato la gestione Zamparini” : “Palermo, i tifosi rosanero e tutti coloro che nel capoluogo siciliano amano il calcio e lo vivono con passione e rispetto non possono che essere profondamente amareggiati per quanto accaduto: i fatti riscontrati dalla giustizia sportiva e la conseguente retrocessione in Serie C”. Sono le dichiarazioni all’ITALPRESS di Sergio Friscia sulla decisione del TFN della Figc di retrocedere il Palermo in Serie C. ...

Piano Salva-Roma - Salvini : “Non esistono comuni di Serie A e di Serie B. Default? Mi spaventa sindaco che controlla la città” : “Non esistono comuni di serie A e di serie B”. Matteo Salvini, dopo gli attacchi a Virginia Raggi per il caso degli audio registrati durante gli incontri su Ama e quelli sul decoro urbano della Capitale, torna a ribadire la sua contrarietà alla norma Salva-Roma, operazione sul debito storico annunciata dal Campidoglio e dal viceministro Laura Castelli lo scorso 4 aprile. “Stiamo lavorando a un decreto Crescita e non credo ci ...

Le rivelazioni shock di un ex Serie A : “non riesco a dormire - vado sempre a bere” : Clamorose rivelazioni del calciatore ex Genoa Ricardo Centurion, il Racing ha vinto il campionato ma ha deciso di scaricare ugualmente il calciatore che sta attraversando un momento difficile fuori dal campo. Arrivano le dichiarazioni dell’argentino che ha confermato in un’intervista a Fox Sports i problemi di alcolismo: “di notte non dormo, voglio sempre uscire per andare a bere qualcosa. Me ne pentirò? Me lo dicono ...

Perugia - al festival del giornalismo Manolo Lanaro presenta Gvpress : “Non siamo Serie B. Videomaker sia riconosciuto” : “E’ venuto il momento che la figura del Videomaker venga riconosciuta attraverso una legittimazione nel contratto giornalistico nazionale”. Così Manolo Lanaro, giornalista e Videomaker de ilfattoquotidiano.it, fondatore dell’associazione Gvpress, durante l’intervento In video veritas al festival del giornalismo di Perugia: “Il Videomaker non è più una figura di serie B nel mondo del giornalismo. ...