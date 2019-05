Guardiola-Juve | CdA City | «Pep seccato per la situazione»

Galassi - (cda City) smentisce Guardiola alla Juve : “Una corbelleria enorme” : Addio sogni di gloria. Dal Manchester City arriva una doccia fredda, anzi, ghiacciata, con la smentita dell’avvocato del club inglese nonché membro del CdA, Alberto Galassi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Galassi ha parlato in veste ufficiale dicendosi sorpreso nel leggere la notizia di Guardiola alla Juventus. L’avvocato la definisce “una corbelleria enorme”. Non solo l’allenatore vuole restare in ...

Juventus - la ricerca per il successore di Allegri è già iniziata : il sogno è Guardiola : Chi ha tempo non aspetti tempo. E infatti già spuntano cinque-sei candidature interessanti per il ruolo di allenatore della Juventus, tutte appartenenti ai campionati italiano e inglese. Sei giorni fa, l'annuncio sul sito ufficiale della Juventus."Massimiliano Allegri non sarà più allenatore della Juventus". Arrivati fin qui si contano, nel palmarès dell'allenatore livornese, 5 scudetti, 2 Supercoppe e 4 Coppe Italia. All'uscita della notizia, ...

Zazzaroni smentisce le voci di Guardiola alla Juve : “La verità è che non è mai passato a Milano” : “Sarri Brexit” ha titolato questa mattina il Corriere dello Sport, continuando a puntare sul tecnico toscano come prima scelta della Juventus per il dopo Allegri. Dopo che in mattinata l’Agi ha rilanciato la notizia di Guardiola nuovo allenatore bianconero, con tanto di cifre di ingaggio e data della presentazione, il direttore del CorSport Ivan Zazzaroni non ha fatto retromarcia. Su Twitter ha confermato la posizione del ...

Il Manchester City definisce “ridicola” l’ipotesi di Guardiola alla Juventus : Il Sun riporta la reazione del Manchester City all’annuncio che Guardiola sarebbe il prossimo allenatore della Juventus. Secondo il tabloid inglese il City ha smentito categoricamente le voci che arrivano dall’Italia. Le voci circolate nelle utlime ore sono considerate dalla società di Manchester “ridicole“. Sempre in base a quanto filtra dagli uffici dell’Etihad Stadium, i freschi campioni d’Inghilterra sono tranquilli ...

Juventus-Guardiola - l’operazione costa 50 milioni all’anno : investimento sostenibile - ma i bianconeri devono fare plusvalenze : Guardiola-Juventus, dunque? Sì secondo l’Agi, che si è sbilanciata con un lancio in cui annuncia che il tecnico del Manchester City sarà il prossimo allenatore dei bianconeri, a 24 milioni di euro a stagione e fornisce quando dovrebbe suonare il gong dell’ufficialità: firma il 4 giugno, presentazione dieci giorni più tardi. E nonostante i no comment e le smentite del caso pende dalla parte di Pep anche la bilancia dei bookmakers ...

Vincenzo Imperatore : vi spiego come la Juve può ingaggiare Guardiola : Ha sbancato oggi la notizia dell’agenzia di stampa Agi di Guardiola alla Juve, ma l’ingaggio del nuovo allenatore, con un contratto di 24 milioni, comporterebbe una spesa non indifferente per la Juventus e da più parti ci si chiede se la società possa permetterselo. Abbiamo chiesto l’opinione a riguardo a Vincenzo Imperatore, consulente aziendale, napolista e scrittore di alcuni saggi-inchiesta in cui sono svelati i segreti, le strategie e gli ...

Guardiola-Juventus? Il Manchester City esce allo scoperto : tutti i dettagli : Manchester City allo scoperto in merito al futuro di Pep Guardiola che non dovrebbe essere lontano dalla Premier League “Voci ridicole” e “zero chance“. Il Manchester City ha commentato così le indiscrezioni in merito all’ipotesi di approdo di Guardiola alla Juventus. Il club inglese, secondo quanto rivelato dal Sun, ha confermato senza mezzi termini la permanenza del tecnico sulla panchina dei Citizens anche ...

Juventus - clamoroso - l’AGI rivela : fatta per Guardiola - il 4 giugno l’ufficialità : Guardiola Juventus, un accostamento che starebbe prendendo sempre più forma con il passare delle ore. Conferme, smentite, poi di nuovo conferme. Dopo le indiscrezioni raccolte da “Radio Sportiva”, nelle quali veniva confermato il passaggio di Guardiola in bianconero, sono arrivate diverse smentite. Smentite nuovamente messe da parte per il nuovo accostamento tra il tecnico spagnolo […] More

Guardiola-Juventus - clamoroso l’AGI : “Sarà presentato il 14 giugno” : GUARDIOLA JUVENTUS- Una notizia che avrebbe colto tutti di sorpresa e rivelato un retroscena clamoroso in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto annunciato dall’agenzia di stampa dell’AGI, la Juventus e Pep Guardiola saranno presto sposi. Un accordo totale sulla base di un contratto quadriennale da circa 24 milioni di euro netti a […] L'articolo Guardiola-Juventus, clamoroso l’AGI: “Sarà ...

