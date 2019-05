Gorizia | incidente in A4 verso Trieste | auto finisce sotto un tir | due morti

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un bruttissimo sinistro stradale si è verificato questa mattina sulla A4, in provincia di, tra le località di Villesse e Redipuglia, in direzione. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, un'è finitaun tir che in quel momento era parcheggiato in una piazzola di sosta. Le cause dell'attualmente non sono state ancora rese note, così come i nomi delle due vittime. Per loro, purtroppo, non c'è stato niente da fare: sono morte sul colpo. La vettura è andata letteralmente ad incastrarsiil camion, riducendosi ad un ammasso di lamiere. Sul posto sono intervenuti gli addetti divie Venete e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalla vettura i corpi dei due passeggeri. Il tratto stradale in questione è stato chiuso al traffico, ma la situazione dovrebbe tornare presto alla normalità....

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel tratto dell'A4 compreso tra Villesse e Redipuglia. Pochi minut… - TgrRaiFVG : Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel tratto dell'A4 compreso tra Villesse e Redipuglia. Po… - CCISS_Ministero : A4 Venezia-Trieste fine code per 1 km causa incidente precedente tra A4 Allacciamento Villesse-Allacciamento Racco… -