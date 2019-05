Plastica | si va verso l’addio a piatti e posate usa e getta Ma il vero sforzo da fare è

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Non le bottiglie, non i bicchieri, ma ie leusa edi(non compostabile) sono in via di proibizione da parte dell’Unione europea, e nel giro di poco tempo saranno approvate le normative nazionali di attuazione. L’Italia è uno dei paesi al mondo che fa maggior uso di tutte queste stoviglie monouso, e adesso che è partita a livello internazionale la contro-ondata antisi fa molta confusione che rischia di produrre pochi fatti. Siamo ancora lontani dall’attuazione completa della legge che già da anni proibisce i sacchetti leggeri inusa enon compostabili, quelli usati nei mercati, per intenderci. C’è ancora chi continua a produrli e venderli abusivamente. In questo quadro occorre saperle dovute distinzioni e concentrare le energie sui cambiamenti prioritari, altrimenti si rischia di produrre frustrazioni. ...

