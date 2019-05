«Il viaggio delle stelle»

vanityfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) IlIlIlIlIlPartiranno da Piazza Gae Aulenti a Milano, il prossimo 25 maggio, gli eroi di B.Livers, ragazzi affetti da gravi patologie croniche che, in sella alle bici elettriche, giungeranno a Cortina portando la bandiera del Comitato Olimpico 2026. Un’iniziativa che mescola le emozioni di unalla bellezza della condivisione. Quellaproprie paure, della malattia,cicatrici, ma anche della speranza. Puntare in alto e superare i propri ostacoli è infatti il mantra che guiderà i ragazzi in questa impresa, intitolata «Il». Un percorso di autostima e saggezza che ha l’intento di portare un messaggio di forza: «ognuno ha una vetta da raggiungere». «Ce la si deve mettere tutta per arrivare in alto, vicino alle, dove i sogni sono più ...

