Forza Nuova a Bologna | signora antifascista a Polizia | ' Con chi state?' | scagliata a terra

Roma non dimentica suoi figli : Forza Nuova sabato a San Lorenzo in memoria Desiree : Roma – “sabato saremo a San Lorenzo, nel nome di Desiree, simbolo di un’Italia che sta morendo sotto l’odio e la sostituzione etnica”. Cosi’ sulla pagina facebook di Forza Nuova. “Mentre in Italia assistiamo all’ennesimo golpe delle toghe militanti- scrivono-, che in barba ad ogni decisione politica continuano a far sbarcare falsi profughi e clandestini, e ad una politica sempre piu’ debole e ...

Scontri a Bologna : proteste contro comizio di Forza Nuova : A Bologna è scoppiato il caos oggi pomeriggio a causa di un comizio in programma da parte di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, in vista delle elezioni europee. Il Comune, in realtà, ha negato la possibilità di montare un palchetto in quanto sulla richiesta di occupazione del suolo pubblico Forza Nuova ha cancellato con la penna la frase che richiede di non richiamarsi all'ideologia fascista.In piazza ad aspettare Fiore c'erano una ...

Bologna - scontri e proteste contro il comizio di Forza Nuova : Bologna, scontri e proteste contro il comizio di Forza Nuova Manifestanti e attivisti dei centri sociali protestano contro la presenza del leader di Fn e dei suoi sostenitori in piazza Galvani. Distrutto il dehor di un bar, fermata una persona. Roberto Fiore: "Molte idee che circolano a livello governativo nascono da Forza ...

Forza Nuova - contestazioni prima del comizio di Fiore a Bologna : polizia carica il corteo dei collettivi : Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica, in piazza Maggiore, il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di polizia, protetto con delle grate e a quel punto è partita la carica Cronaca | Di F. Q.. Bologna, scontri tra polizia e manifestanti durante ...

Il leader di Forza Nuova ha detto che molte delle sue idee oggi sono al governo : "molte delle idee che circolano a livello governativo nascono da Forza Nuova. Parlo della sovranità monetaria, della Russia all'interno dell'Europa, del blocco dell'immigrazione e dell'aiuto in Africa, parlo del tutelare la famiglia tradizionale. Queste sono idee che abbiamo portato avanti dal 1997 e che oggi entrano in ambito politico perché i politici devono seguire la vox populi". Lo ha detto il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, a ...

Scontri a Bologna per il comizio di Forza Nuova - cariche della polizia e idranti : Carica della polizia, in piazza Maggiore a Bologna, per respingere il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di polizia protetto con delle grate e a quel punto è partita la carica. Impiegato anche un idrante. Durante...