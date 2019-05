Bari | i due candidati rom per il sindaco del Pd | come si godono i soldi di Di Maio

Figlio di due donne - legittima la registrazione del Comune di Bari : il Viminale si era opposto : Secondo il ministero dell'Interno "la cittadinanza italiana si acquista per nascita da padre o da madre cittadini italiani", e non basta un unione civile. I giudici hanno dato ragione a Comune e all'avvocatura per i diritti Lgbti

Due coniugi rom del campo Japigia si candidano per Bari Bene Comune : I due sono nella lista Bari Bene Comune e vivono nell'unica area autorizzata. Dainef e Ligia Tomescu desiderano aiutare concretamente la loro comunità e offrire alle donne una possibilità di riscatto civile e sociale. Ma adesso si attendono a Bari le reazioni alla candidatura al consiglio comunale di due coniugi rom da tempo residenti nel campo di Japigia. Si tratta di Dainef e Ligia Tomescu che hanno raccontato la loro storia in un ...

Bari - sesso selvaggio fuori dall'auto : tedeschi ubriachi mandano due vigili in ospedale - FOTO : Due turisti tedeschi con un tasso alcolemico di 2.3, hanno dato spettacolo nella zona delle Piscine Comunali, due giorni fa in pieno pomeriggio. La coppia fuori dalla propria autovettura era impegnata ...

Bari - la promozione è finalmente realtà : i biancorossi conquistano la Serie C con due giornate d’anticipo : Grazie al successo arrivato contro il Troina, la formazione pugliese ha staccato il pass per la Serie C Il Bari festeggia il ritorno tra i professionisti. La vittoria per 1-0 in Sicilia, in casa del Troina, regala alla formazione guidata da Giovanni Cornacchini la promozione in Serie C. Il Bari torna tra i professionisti 261 giorni dopo il nuovo corso avviato da Aurelio e Luigi De Laurentiis. La formazione pugliese ha vinto il Girone I di ...

Bari - bimbo di due anni muore in ospedale : era ricoverato per un'influenza : bimbo di due anni muore per i postumi di una influenza. Prima la speranza poi il dolore più grande per la comunità di Ceglie Messapica (Brindisi), stretta attorno alla famiglia di...

Bari - bimbo di due anni muore in ospedale : era stato ricoverato per un'influenza : bimbo di due anni muore per i postumi di una influenza. Prima la speranza poi il dolore più grande per la comunità di Ceglie Messapica (Brindisi), stretta attorno alla famiglia di...

Prostituzione minorile - due condanne Bari : Bari, 03 APR - Il gup del Tribunale di Bari ha condannato con rito abbreviato a 6 anni e 8 mesi e a 5 anni e 6 mesi di reclusione un insegnante privato di musica 58enne e un pasticcere 51enne della ...

RFI - aggiudicati i lavori per altre due tratta della nuova ferrovia AC Napoli-Bari : Proseguono a ritmi serrati le attività per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Capacità Napoli-Bari. Dopo l'aggiudicazione nei giorni scorsi della gara per la tratta Apice"Hirpinia, ...

Bari - due tifosi arrestati per aver aggredito tre poliziotti al San Nicola : Due arresti della Polizia ieri allo stadio San Nicola durante l’incontro di calcio Bari-Gela, per l’aggressione di tre poliziotti. Gli arrestati sono due fratelli baresi di 37 e 38 anni e sono accusati di concorso in lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Tra il primo ed il secondo tempo tre poliziotti, in servizio di ordine pubblico in curva nord, sono intervenuti presso un ingresso dove gli steward avevano segnalato la ...