A giugno doppio taglio sulle pensioni | non solo quelle d’oro ma anche del ceto medio

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Come da tempo previsto e come largamente diffuso da un po’ tutti i quotidiani italiani ed i siti web, aci sarà una riduzione della pensione per molti pensionati italiani, conuna restituzione di parte delle somme già ricevute. Scatterà infatti dal prossimo mese il contributo di solidarietà quinquennaleprevisto dalla legge di Bilancio di inizio anno. Contestualmente, il nuovo meccanismo di indicizzazione delleal tasso di inflazione produrrà il prelievo delle somme indebitamente percepite da molti pensionati ad inizio 2019. Come lamentano i sindacati, questi tagli e riduzioni avverrannodopo le elezioni europee del 26 maggio. Un autentico, deciso sempre dal governo e sempre tramite la legge di Bilancio. I primi effetti sono stati già avvertiti dai pensionati ad aprile, quando il meccanismo di rivalutazione ha avuto effetto ...

