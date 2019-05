Venezia : la Polizia Stradale sgomina la banda degli Autogrill (2) : (AdnKronos) - A volte foravano uno pneumatico per indurre i malcapitati a sostituire la ruota e potere così rubare i beni incustoditi sui sedili, direttamente dagli sportelli aperti, approfittando della distrazione dei legittimi proprietari, altre volte invece forzando le serrature delle vetture par

Venezia - uccide la moglie con un coltellata al cuore : “Non entrate a casa e chiamate la Polizia” : Un anziano ha ucciso la moglie con una coltellata al petto nella loro casa nel sestiere Castello, a Venezia. La vittima aveva 82 anni, lui 85. Fermato, si trova ora in ospedale, dove è stato portato in stato confusionale, ed è piantonato dalle forze dell'ordine. A scoprire il delitto la loro badante. Fuori la porta d'ingresso un cartello: "Non entrare e chiamare la Polizia".Continua a leggere