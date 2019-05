Tetraplegico in stato vegetativo dal 2008 | i giudici | Riprendere le cure

today

(Di martedì 21 maggio 2019) La Corte di Appello ordinato la ripresa delleaccogliendo favorevolmente la richiesta dei genitori di Vincent Lambert...

alcinx : RT @ANSA_Salute: Malgrado l'opposizione dei genitori è stata avviata la procedura per lo stop delle cure a #VincentLambert, tetraplegico in… - Frances47802287 : @franco56939151 @paoletta2869 @Don_Lazzara È un tetraplegico che vive in uno stato vegetativo. - Frances47802287 : @paoletta2869 @Don_Lazzara È in uno stato vegetativo.Praticamente è un vegetale oltre ad essere un tetraplegico. Vi… -