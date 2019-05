Grande Fratello | Francesca De Andrè fa un’illazione choc su Giorgio

lanostratv

(Di martedì 21 maggio 2019)Dedel GF 16 suinsinua: “Può essere andato a drogarsi…” Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuovissima puntata deldi Barbara d’Urso. Una puntata davvero molto complicata perDe, la quale ha scoperto di essere stata tradita e poi lasciata sui social daTambellini. Ovviamente l’inquilina della casa più spiata dagli italiani ha pianto ore per tutta questa faccenda, non nascondendo tutta la sua delusione. Finita qua? Nemmeno per idea perchè sempreDe, subito dopo la fine della trasmissione, parlando con Valentina Vignali della foto in cui ha visto l’ex in macchina con una brunetta, ha rivelato: “Può essere che sia andato in macchina a drogarsi…Può essere, ma non sarebbe comunque giustificabile….Voglio capire se si sono baciati…”...

