È morto a 70 anni Niki Lauda | leggenda della Formula Uno

Niki Lauda è morto : il leggendario campione della Formula Uno aveva 70 anni : Niki Lauda è morto: il campione della Formula Uno aveva 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti specializzati: "Con grande tristezza, rendiamo...

Lutto nella Formula 1 : è morto Niki Lauda - aveva 70 anni : L’ex pilota austriaco, tre volte campione del mondo, si è spento in Svizzera: «Il nostro amato Niki se n’è andato pacificamente circondato dai suoi cari»

Maicol Lentini - il dramma : morto a 15 anni l'ex giocatore delle giovanili dell'Inter : L'Inter "partecipa commossa al dolore" per la scomparsa di Maicol Lentini. Lo comunica il club nerazzurro nella nota di cordoglio. Il 15enne, che lottava contro una malattia, aveva giocato nelle giovanili dell'Inter. "Proprietà, dirigenti, il settore giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto part

Nanni Balestrini è morto e noi vogliamo tutto : È morto Nanni Balestrini, 83 anni, scrittore, curatore di antologie ed esponente della Neoavanguardia. A darne notizia con un post su Facebook è la casa editrice DeriveApprodi. “E’ con tristezza e dolore – si legge – che informiamo della scomparsa di Nanni Balestrini. Una scomparsa, non solo per noi, incolmabile”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lo ha ricordato sulle sue pagine social: “Oggi se ne è ...

Donald Trump contro il New York Times : "Quando lascerò l'incarico tra 6 anni sarà morto" : Donald Trump torna ad attaccare duramente “il declinante New York Times, che sarà morto quando io lascerò l’incarico tra 6 anni”. Il presidente Usa, prevedendo la propria rielezione nel 2020, apre la giornata con una sequenza di tweet contro la stampa.“Il declinante New York Times (sarà morto quando io lascerò l’incarico tra 6 anni), e altri Fake News Media continuano a scrivere articoli ...

Lecce - trovato morto un macellaio di 44 anni ad Arnesano : si è tolto la vita : Una tragedia si è verificata in queste ore ad Arnesano, nel Leccese, dove un macellaio di 44 anni, Luca Arnesano, ha deciso improvvisamente di togliersi la vita per motivi che sono tutt'ora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che l'uomo si sia impiccato all'interno del laboratorio che sorge accanto alla macelleria che gestiva. Il 44enne era piuttosto conosciuto in paese ma anche a Lecce dove aveva ...

morto lo scrittore Nanni Balestrini - protagonista del Gruppo 63 : È Morto Nanni Balestrini, 83 anni, scrittore, curatore di antologie ed esponente della Neoavanguardia. A darne notizia con un post su Facebook è la casa editrice DeriveApprodi. “È con tristezza e dolore - si legge - che informiamo della scomparsa di Nanni Balestrini. Una scomparsa, non solo per noi, incolmabile”.Poeta, scrittore, artista e saggista era nato a Milano il 2 luglio 1935. Ha contribuito alla nascita ...

