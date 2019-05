Un nuovo singolo di Mahmood dopo il successo a Eurovision 2019 e non è in Gioventù

La Somma è il nuovo singolo di Mr. Rain con Martina Attili - un brano intimo e introspettivo dopo il duetto con Annalisa : Da venerdì 17 maggio è disponibile il nuovo singolo di Mr. Rain con Martina Attili. dopo il duetto con Annalisa sulle note di Un domani, Mr. Rain sceglie un'altra voce femminile per La Somma, il nuovo singolo appena rilasciato. dopo 3 dischi di platino con Carillon, I grandi non piangono mai e Ipernova ed un album certificato disco d'oro, con oltre 70 milioni di visualizzazioni per i suoi video, Mr. Rain torna con un nuovo singolo. La Somma è ...

Irama : "Arrogante" è il titolo del suo nuovo singolo estivo : In arrivo il 24 maggio

Halsey ha presentato il suo nuovo singolo "Nightmare" in uno strip club : HOT

Un folle Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi in Madame presenta il nuovo singolo Mai più da soli (video) : Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi dà un'anticipazione di quello che sarà il tour al via dal 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma e che ha organizzato per il supporto di Zero Il folle, nuovo album atteso per il mese di ottobre e nel quale sarà compreso anche il nuovo singolo Mai più da soli. Il primo antipasto di Zerofollia è fornito da Madame, che Renato Zero interpreta con i concorrenti in gara e con il quale lancia un ...

Il nuovo singolo di Irama è Arrogante - annunciato il ritorno in radio dopo La ragazza con il cuore di latta : Arrogante è il nuovo singolo di Irama. Il brano arriva in radio a cominciare dal 24 maggio ma è già disponibile per pre-save in tutte le piattaforme di streaming. Il ritorno in radio segna anche un nuovo inizio dopo il Festival di Sanremo al quale ha partecipato con La ragazza con il cuore di latta, brano dedicato a Martina Nasoni attualmente concorrente del Grande Fratello 16 ancora in onda su Canale5. Il brano arriva dopo al riedizione ...

There Goes My Miracle è il nuovo singolo di Bruce Springsteen in attesa del nuovo album : Il nuovo singolo di Bruce Springsteen arriva a qualche settimana dall'uscita dell'album, nuova fatica discografica del Boss a cinque anni dalla sua ultima prova di studio. Il brano sarà quindi incluso in Western Stars, atteso per il 14 giugno. A proposito del disco, Springsteen ha spiegato: "Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici», ...

Audio e testo di Maradona y Pelé dei Thegiornalisti - nuovo singolo per l’estate prima del Circo Massimo : Maradona y Pelé dei Thegiornalisti arriva a qualche mese dal concerto al Circo Massimo di Roma. Il nuovo singolo è anche rilasciato in tempo per l'estate, con il ritmo tipico della bella stagione tra sonorità tropical e pop. Il ritmo non tradisce la scrittura di Tommaso Paradiso ormai diventata riconoscibile. Negli anni, il leader del gruppo è diventato anche autore per altri artisti, da Gianni Morandi a Noemi, ma la sua attività con il ...

La moderna miseria umana nel testo di Mai più da soli di Renato Zero - primo singolo dal nuovo album (video) : Ci sono i social e la pigrizia dell'essere umano nel testo di Mai più da soli di Renato Zero, che torna con un pezzo ritmato e piuttosto radiofonico. Il tema è quello della realtà effimera creata dai social, dai quali sembriamo dipendere ogni giorno in maniera più preoccupante. Rimane ancora vivida e potente la sua voglia di sperimentare, nonostante gli oltre 50 anni di carriera e la possibilità di appoggiarsi unicamente allo sterminato ...

La Dark Polo Gang torna in radio con Sex On The Beach - singolo dal nuovo album Trap Lovers Reloadead (testo) : Si intitola Sex On The Beach il nuovo singolo della Dark Polo Gang. Il trio Trap torna in radio oggi, venerdì 17 maggio, con il nuovo pezzo dall'album Trap Lovers Reloaded, seconda versione del fortunato progetto discografico Trap Lovers. Trap Lovers Reloaded è atteso nei negozi e in digitale da venerdì 24 maggio: la nuova edizione del fortunato album certificato Oro della uscito a settembre dello scorso anno tornerà sul mercato con alcuni ...

La spiaggia di Ostia Lido nel nuovo singolo di J-Ax - pronto a scalare le classifiche estive (testo) : Nel nuovo singolo di J-Ax c'è la spiaggia di Ostia Lido, da cui prende il titolo l'intero brano. Dopo Timberland Pro, J-Ax annuncia il secondo singolo inedito che arriva a pochi giorni di distanza dal precedente. Il nuovo brano è un inno all'estate in grande stile prodotto da Takagi e Ketra, che si appresta a scalare le classifiche dei mesi più caldi dell'anno. Anche se a maggio inoltrato la primavera tarda a farsi sentire, non sono pochi i ...

(I’m Gonna) Love Me Again è il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman è (I'm Gonna) Love Me Again. Il duetto sarà inserito nella pellicola che uscirà il prossimo 24 maggio. Il brano è stato scritto da Elton John e Bernie Taupin appositamente per l'occasione. Il brano sarà inoltre portato in duetto con Taron Egerton, che sarà anche protagonista della pellicola al cinema dal 29 maggio. Il singolo è co-prodotto da Giles Martin e Greg Kurstin ed è ...

Giusy Versace special guest del nuovo videoclip di Daniele Stefani : esce domani il nuovo singolo “La Fiducia” : Musica: Giusy Versace special guest del nuovo videoclip di Daniele Stefani esce domani, venerdì 17 maggio, “La Fiducia” il nuovo singolo dell’artista pop Daniele Stefani, grande amico di Giusy Versace, con un featuring d’eccezione: la partecipazione dell’attore e regista Paolo Ruffini e quella della stessa Giusy Versace, in versione atleta. Con l’Arena Civica di Milano come background, quella che è stata per la Versace la seconda casa di ...

Patty Pravo : “Pianeti” è il nuovo singolo estratto dall’album “Red” : A partire dal 24 maggio sarà in rotazione radiofonica “Pianeti”, secondo singolo estratto dal nuovo album di Patty Pravo, “Red”, uscito su etichetta “Museo dei Sognatori” (produzione esecutiva di Marco Rettani, autore, tra l’altro di alcuni brani del disco) e distribuito da Believe. In contemporanea uscirà su YouTube il videoclip. Il brano è stato scritto da Giovanni Caccamo: “E se il tempo finisse? – racconta il cantautore di origini ...