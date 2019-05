Teniamo d’occhio Alexandria Ocasio-Cortez

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Manca ancora un anno e mezzo alle elezioni presidenziali americane, ed è certo un po’ presto per pensare alle successive elezioni USA del 2024. Però un fattore chiave che, tra le altre cose, potrebbe farci capire quali potrebbero essere i candidati su una così lunga distanza ci verrà dalla scelta dei ticket che si configureranno in casa democratica e repubblicana nei prossimi mesi.Apparentemente Trump dovrebbe correre con Mike Pence, sono pochissimi nella storia americana i casi di vicepresidenti cambiati dopo il primo mandato. E soprattutto nel caso di Pence, che ha dato prova costante di una lealtà non comune verso il presidente in carica. Tuttavia è consuetudine interpretare la posizione di vicepresidente come un trampolino di lancio, più o meno efficace, verso il tentativo di conquistare la presidenza.L’esempio ...

