Napoli | i medici litigano e il paziente muore soffocato dalla pizza

Il racconto di Suor Antonietta : «Io - nell'inferno di Napoli dove i medici sono eroi» : Suor Antonietta Scotti da nove anni, con due consorelle - Suor Renata e Suor Maria - vive in una casa messa a disposizione dall'Arciconfraternita dei Pellegrini all'interno dell'ospedale...

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - il racconto choc del dottore : «Come in guerra - il killer sparava anche contro i medici» : «Una terribile notte da far West»: così Giuseppe Fedele - specialista in Chirurgia di urgenza, 63 anni, di cui 30 trascorsi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini....

Ordine dei Medici di Napoli : “Siglata al Pascale l’Alleanza Mondiale Oncologica in Rete” : Siglata al Pascale l’Alleanza Mondiale Oncologica in Rete. Silvestro Scotti: «Iniziativa meritoria che vede centri oncologici di tutto il mondo uniti per garantire le migliori terapie possibili a chi lotta contro il cancro». «La firma di oggi suggella un nuovo importante patto per la salute dei cittadini, contribuendo a garantire ai pazienti campani e non solo le migliori terapie disponibili nella lotta al male del secolo: il cancro. Come ...

Napoli : Giuramento di Ippocrate per oltre 500 giovani medici : Un lungo applauso per salutare la piccola Noemi che, giorno dopo giorno, sta migliorando sempre più. I giovani medici che stamane hanno prestato il Giuramento di Ippocrate hanno salutato così l’inizio di un cammino che li vedrà impegnati nel difficile compito di assicurare cure ai cittadini e farsi strada nella professione. Un compito che sempre più sembra possibile, grazie ai progressi che un po’ alla volta si iniziano a registrare . Ma, ha ...

Napoli - i medici confermano : «Noemi respira da sola» : Si è svegliata la piccola Noemi, questa mattina, dopo 7 giorni di coma indotto. Lo hanno annunciato i medici e gli infermieri dell’ospedale Santobono di Napoli, dove era ricoverata dal 3 maggio la piccola ferita in un agguato di camorra a Napoli. È ancora in terapia intensiva e la prognosi è ancora riservata. «Il risveglio di Noemi è stato un momento di commozione per tutto l’ospedale», ha detto la manager del Santobono Anna Maria ...

Napoli : il 13 Maggio il giuramento di Ippocrate per oltre 500 giovani medici : Riuniti come di consueto al Teatro Augusteo di Napoli per la cerimonia del giuramento di Ippocrate, i giovani medici partenopei lunedì 13 Maggio lanceranno un forte messaggio di solidarietà alla piccola Noemi. Alla triste vicenda della bimba di soli 4 anni, che ancora lotta in un reparto dell’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli, è legata a doppio filo la consapevolezza dell’importanza che ha la formazione continua e un’ottima preparazione in ...

Sparatoria a Napoli - i medici : "Noemi è ancora grave" : L'ospedale dirama un bollettino medico sulle condizioni della bimba ferita in un agguato, massima attenzione per il polmone sinistro compromesso

Sparatoria a Napoli - i medici : «Per la piccola Noemi una ferita da guerra» : È stabile Noemi, la bambina di 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli venerdì scorso. La bimba è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono....

Bambina ferita a Napoli - i medici : “Condizioni estremamente gravi - è sedata” : La bimba di 4 anni, N.S, ferita durante una sparatoria venerdì pomeriggio a Napoli, è «tuttora sedata e collegata al ventilatore meccanico. Le sue condizioni cliniche permangono estremamente gravi e la prognosi riservata». Lo si apprende dai medici del pediatrico Santobono di Napoli....

Spari a Napoli - parlano i medici : «Noemi è in condizioni critiche. Il proiettile ha perforato entrambi i polmoni» - Video : 'La situazione della bambina è ancora critica. Il proiettile ha penetrato la scapola destra e ha attraversato entrambi i polmoni'. A parlare è Carmine Pecoraro - direttore del dipartimento di ...

Bimba di tre anni ferita a Napoli - i medici : un proiettile le ha trapassato i polmoni : È ferita gravemente la bambina di tre anni rimasta coinvolta, insieme alla nonna, nella sparatoria avvenuta nel pomeriggio a Napoli, nei pressi di piazza Nazionale. 'Un proiettile le ha attraversato i ...

Napoli : taglio cesareo - medici dimenticano pinza in addome : Napoli, 23 apr., askanews, - Una pinza chirurgica dimenticata nell'addome di una donna, durante un taglio cesareo all'ospedale Loreto Mare, di Napoli, sabato scorso. La donna, 49 anni, il giorno dopo ...