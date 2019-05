James Bond | arriva sul set il “coach di intimità” per le scene di sesso sfrenato

Daniel Craig - infortunio sul set di James Bond : riprese cancellate : Daniel Craig, incidente in Giamaica sul set di James Bond. riprese sospese: l’infortunio e condizioni di salute dell’attore 51enne Daniel Craig è rimasto vittima di un infortunio durante le riprese del 25esimo film dedicato alla saga di James Bond. A renderlo noto il The Sun che, inoltre, fa sapere che le riprese in programma per […] L'articolo Daniel Craig, infortunio sul set di James Bond: riprese cancellate proviene da ...

Daniel Craig cade e si fa male sul set del nuovo James Bond : interrotte le riprese del film : Attimi di apprensione per Daniel Craig. L’attore inglese si è infortunato dopo una caduta durante le riprese di “Bond 25“, l’ultimo film della saga di James Bond dedicata al leggendario agente segreto britannico “007”. A dare la notizia è il tabloid britannico The Sun: Craig stava girando una scena d’azione sul set in Giamaica quando durante una corsa è scivolato e caduto, riportando un problema alla caviglia. ...

Da James Bond e Osama : a Washington apre il museo-covo delle spie da 160 milioni di dollari : ... a ognuno la sua spia cinematografica preferita, venga in qualche maniera contenuto non manca, ovviamente, un enorme corollario leggero, in qualche maniera 'nerd', del mondo spionistico, in gran ...

L'attico che piacerebbe a James Bond - con Aston Martin Vulcan compresa nel prezzo : Lusso, tecnologia e addirittura auto esclusive, tutto in un unico pacchetto. Chi avesse a disposizione una cinquantina di milioni di dollari da investire nel mercato immobiliare potrebbe prendere in seria considerazione la nuova proposta che arriva dalle Aston Martin Residences di Miami: in vista della fine dei lavori di costruzione – attualmente prevista per il 2021 – è stato infatti presentato il lussuosissimo attico della struttura, degno di ...

James Bond film : chi è la nuova Bond Girl e perché la conosciamo già : Sono cresciuta a Cuba, in un mondo senza Internet, fatto di relazioni umane. Uso i social ma so che farmi usare da loro può essere pericolosissimo» ... Parola di Bond Girl, la prima born in Cuba... ...

Rami Maleck è il nuovo cattivo di James Bond : davvero un anno d'oro per Rami Malek : dopo l'Oscar per "Bohemian Rapsody" nel biopic dedicato a Freddie Mercury, sarà lui il prossimo cattivo del nuovo film di James Bond che per ora ha solo il ...

007 - svelato il cast del 25mo film di James Bond : Sarà ancora Daniel Craig a vestire i panni di 007. È stato infatti svelato il cast del 25esimo capitolo dedicato a James Bond: nei panni del cattivo Rami Malek, fresco di Oscar per...

007 - Rami Malek sarà il nemico di James Bond (che è ancora Daniel Craig) : Daniel Craig sarà ancora James Bond. Bond 25 è il titolo provvisorio del nuovo film della saga 007. Arriva dalla Giamaica il lancio ufficiale della nuova avventura dell’agente segreto britannico che Craig aveva giurato di non interpretare mai più. Nell’attesa di sapere cosa l’avrà convinto, la conferma di Craig rischia di essere oscurata da un’altra grande novità. Rami Malek, Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, interpreterà il cattivo di ...

Nel nuovo James Bond c'è anche Rami Malek. E farà il cattivo : Rami Malek avrà una parte da cattivo nel prossimo film di James Bond, che avrà per la quinta volta volta volto e corpo di Daniel Craig. Il titolo provvisorio è Bond 25 , nel cast anche Ralph Fiennes e ...