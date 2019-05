Antonio Calò, il professore che ospita i migranti a casa sua, invita Matteo Salvini a cena (Di lunedì 20 maggio 2019) "Voglio farle vedere che accogliere è possibile ed è una risorsa oggi": così Antonio Calò, il professore di Treviso che da anni ha aperto le porte di casa sua a 6 profughi, invita Matteo Salvini a cena, per parlare di accoglienza e integrazione in vista delle prossime elezioni europee. Calò, dopo aver ricevuto il premio del cittadino europeo, ha deciso di candidarsi con il Partito democratico.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 20 maggio 2019) "Voglio farle vedere che accogliere è possibile ed è una risorsa oggi": così, ildi Treviso che da anni ha aperto le porte disua a 6 profughi,, per parlare di accoglienza e integrazione in vista delle prossime elezioni europee., dopo aver ricevuto il premio del cittadino europeo, ha deciso di candidarsi con il Partito democratico.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Antonio_Longo0 : RT @mariobianchi18: Il bullo, sbertucciato dagli striscioni e ridicolizzato in diretta, in calo nei sondaggi ed in guerra col mondo, Vatica… - Corry08101961 : @AndFranchini @SalvatoreMRighi @valy_s @ValeMameli @Icompetenti @AntonioD_79 @antonio_bordin @N037591 Vero,molto in… - KimJongDario : Lunedì 20 Maggio alle 13.00 conferenza stampa pubblica sul tema dell'accoglienza dei migranti all'ingresso del Capa… -