agi

(Di domenica 19 maggio 2019) Matteosorprende Roma, come tennista, ma soprattutto come uomo. Per come analizza e per come gestisce le situazioni, per come ragiona, per come reagisce. Alle spalle, ha sicuramente una bella famiglia, ma non è solo una questione di “credere in Santopadre”. Che, come gioca lui sul cognome dell'allenatore - Vincenzo Santopadre -, sono in molti a fare, parlando di religione. Alle spalle, il 23 enne romano poco romano (papà è di Firenze, la nonna materna è brasiliana), il tennista italiano poco italiano (alto ben 196 centimetri e col servizio a 225 all'ora che non vedevamo dall'alba degli anni 90 con Omar Camporese), ha un amico. Vi raccontiamo chi è. Stefano Massari, che cos'è un? “È una persona che allena a tirare fuori il meglio di sé. Matteo, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, era già quello che è adesso, con le stesse qualità. E' sempre ...

blogLinkes : Cinema, libri e curiosità. Il fenomeno Berrettini spiegato dal suo mental coach - Agenzia_Italia : Cinema, libri e curiosità. Il fenomeno #Berrettini spiegato dal suo mental coach #ForoItalico - AliRibelli : disponibile su -