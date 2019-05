Giro d'Italia,a Pesaro vittoria di Ewan

giroditalia : ???? @FndoGaviria has abandoned the Giro d'Italia | ???? @FndoGaviria ha abbandonato il Giro d'Italia #Giro - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 7 | Tappa 7 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - CarloCalenda : Diminuzione sbarchi da gennaio a maggio 2018 -98% (Minniti), gennaio maggio 2019, -91%. In numeri assoluti -32.000… -

Arriva il primo successo di Calebin questo. Al'australiano batte Elia Viviani e il tedesco Pascal Ackermann. Valerio Conti resta in rosa. E' la frazione più lunga del. E al via c'è subito la fuga di Damiano Cima e Marco Frapporti.I due,massimo vantaggio 6 minuti, vengono ripresi ai -39 (dopo 200 km al vento), nel pieno degli strappetti e dei muri del nervoso finale in terra marchigiana.Ci prova Ciccone, che fa incetta di punti del GpM,assieme a Bidard (Fra) e Vervaeke (Bel). Raggiunti a 6km dalla fine, è volatona.(Di sabato 18 maggio 2019)