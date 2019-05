Brasile | settimane di manifestazioni contro i tagli all’istruzione Bolsonaro

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Nelle scorsesono state poche migliaia di persone a Rio e San Paolo, poi sono scesi in centinaia di migliaia a protestare mercoledì 15 maggio per le strade di 200 città in tutti gli Stati del. Studenti, professori, ricercatori e dipendenti del mondo dell’istruzione e delle università si sono uniti nelle contestazioniil governo di Jairche ha dovuto così affrontare la sua prima significativa manifestazione di piazza. Accompagnata da uno sciopero delle università pubbliche, la protesta è stata organizzata dalle associazioni di studenti e dai sindacati per protestarel’annunciata riduzione del 30 per cento del finanziamento pubblico destinato alle università. Tutto è iniziato con la notizia di pochefa di volerare i fondi a tutti i gradi di istruzione, dalla scuola materna al dottorato.che, sostengono le ...

