Austria | il governo si spacca per un video sui legami del vicecancelliere Strache con i

Austria - si spacca coalizione di governo : Il cancelliere Austriaco, Kurz, esclude ulteriori collaborazioni con il vicecancelliere e leader dell'Fpo, Strache, dopo la pubblicazione di un video pubblicato da Suddeutsche Zeitung, Spiegel in cui Strache si dice disposto ad accettare soldi russi in cambio di favori Previsti a a breve un incontro fra i due e poi una conferenza stampa del cancelliere. La situazione è tesa e potrebbe portare alle dimissioni di Strache e quindi alla sua ...

Terremoto nel governo Austriaco : Strache verso le dimissioni dopo il video sui legami con i russi : Un video da Ibiza: Strache sul divano con la nipote di un'oligarca, a cui il vicecancelliere austriaco parla di favori reciproci, appalti garantiti, acquisto di giornali "per fare come in Ungheria" con il controllo dei media, e presunti finanziamenti illeciti al suo partito, per aggirare le tasse. E' il Terremoto che si sta abbattendo sul leader de...