Alberto Mezzetti lancia un nuovo appello alla D’Urso E chiede aiuto a Mara Venier

Grande Fratello - Alberto Mezzetti : "Io - vincitore dimenticato. Ora alzo lo share nella tv brasiliana" : Vincente e dimenticato, almeno nel nostro Paese. “In Italia non vengo considerato, nonostante mi sia aggiudicato l’ultima edizione del Grande Fratello con 1 milione e 850 mila voti” dice a Spy Alberto Mezzetti, trionfatore dell’edizione numero 15.Le sue ospitate in televisione si sono concluse attorno alla metà dello scorso giugno, senza che riprendessero con l’avvio della nuova stagione. “Sono l’unico vincitore a non essere stato ...