vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Una soluzione per evitare che i rifiuti ina finiscano negli oceani, nel terreno, ma anche negli inceneritori e nelle discariche: un impianto di riciclaggio chimico grazie al quale nessuno scarto finirà nell’ambiente, ma darà vita a nuovi prodotti. Il governo diha appena firmato un memorandum d’intesa, all’Università di Sydney, con la Mura Technology per sviluppare un’apparecchiatura (da 40 milioni di dollari), che consentirà al piccoloconfinante con l’Indonesia dila prima economia «» nel mondo: ogni singolo rifiuto ina sarà convertito in risorsa. Il Segretario di Stato per l’Ambiente di, Demetrio do Amaral de Carvalho, ha dichiarato: «È una collaborazione entusiasmante per noi. Non solo farà una grande differenza nella riduzione dei rifiuti dia e ridurrà i danni alla vita marina, che ci è ...

allnews24eu : Timor Leste si prepara a diventare il primo Paese «plastic neutral» - AllNews24 - Una soluzione per evitare che… - DiveTimor : Nudimania in Timor Leste . #divetimortoday . #nudibranch #macro #critters #uwmacrophotography #underwatershots .… - paginaglobal : Greater Sunrise é um 'risco ascendente significativo' para Timor Leste - FMI -