Scherma | Coppa del Mondo Parigi 2019 | sei azzurri al main draw | eliminato Enrico Garozzo

Scherma - Coppa del Mondo Dubai 2019 : sette spadiste azzurre approdano al tabellone principale : Saranno sette le azzurre in gara nel tabellone principale di Dubai della Coppa del Mondo di spada femminile. L’unica atleta già qualificata di diritto era Mara Navarria, testa di serie numero uno, mentre le altre italiane hanno dovuto affrontare le qualificazioni odierne. Al termine della fase a gironi ha ottenuto la qualificazione diretta Giulia Rizzi, che ha vinto tutti e sei gli assalti in programma. Per le altre cinque azzurre il pass è ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : la spada azzurra cerca conferme tra Parigi e Dubai : Questo fine settimana ci saranno tre appuntamenti per la Coppa del Mondo di Scherma. A Shanghai andrà in scena il Grand Prix di fioretto, mentre per la spada a Parigi si sfideranno gli uomini, mentre le donne saranno impegnate sulle pedane di Dubai. Due competizioni che segneranno anche l’inizio del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le gare a squadre e per questo motivo sarà fondamentale fare risultato. ...

Scherma - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : tutte a caccia di Deriglazova. Ma l’Italia vuole tornare a vincere : E’ diventato ormai un appuntamento classico, dal 2015. Sarà ancora Shanghai, in Cina, a ospitare l’ultima tappa della ‘stagione regolare’ nella Coppa del Mondo di fioretto femminile, prima ovviamente della breve pausa in vista dei vari appuntamenti continentali e del Mondiale, previsto a Budapest, in Ungheria, dal 15 al 23 luglio 2019. Trattasi della terza manifestazione Grand Prix 2018-2019 (quindi a punteggio maggiorato ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : doppio trionfo azzurro nella sciabola. Inizia al meglio il percorso di qualificazione alle Olimpiadi : Il fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma ha regalato due splendidi trionfi azzurri nelle gare a squadre della sciabola. Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele ed Enrico Berrè si sono imposti a Madrid, travolgendo in finale 45-31 la Russia, mentre Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia sono salite sul gradino più alto del podio a Tunisi, superando in finale l’Ucraina con il punteggio di 45-42. Due vittorie ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : le azzurre trionfano a Tunisi! L’Italia torna al successo nella gara a squadre di sciabola femminile : Meravigliosa vittoria delL’Italia nella gara a squadre di Tunisi della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Le azzurre, dopo essere salite sul terzo gradino del podio nelle precedenti quattro tappe stagionali, sono riuscite finalmente a trovare il grande acuto, tornado così al successo nel massimo circuito dopo oltre un anno, visto che l’ultimo era arrivato nella tappa di Atene a marzo 2018. Sul gradino più alto del podio salgono Irene Vecchi, ...

Scherma - Sciabola femminile – Ottimo terzo posto di Irene Vecchi in Coppa del Mondo a Tunisi : Coppa del Mondo di Sciabola femminile: Irene Vecchi terza a Tunisi Irene Vecchi conquista il terzo posto nella gara individuale del circuito di Coppa del Mondo di Sciabola femminile svoltasi a Tunisi. La Sciabolatrice toscana festeggia sulle pedane nordafricane il secondo podio stagionale in Coppa dopo quello conseguito a gennaio sulle pedane di Salt Lake City. Decisiva la stoccata del 15-14 messa a segno contro la cinese Jiarui Qian ...

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2019 : Luca Curatoli e Aldo Montano eliminati ai quarti. Max Hartung batte in finale Aron Szilagyi : Gli azzurri si fermano ai piedi del podio nella gara individuale di Madrid della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane spagnole i nostri portacolori non sono riusciti a trovare l’acuto nella giornata odierna, dovendosi accontentare di un piazzamento. Festeggia invece il tedesco Max Hartung, che batte in finale l’ungherese Aron Szilagyi all’ultima stoccata (15-14) al termine di un assalto molto combattuto e centra così il secondo ...

Scherma - Coppa del Mondo Tunisi 2019 : sette azzurre accedono al tabellone principale - eliminata Rossella Gregorio : sette azzurre accedono al tabellone principale della tappa di Tunisi della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Nelle fasi di qualificazione odierna sono scese in pedana tutte le italiane in gara, visto che nessuna delle nostre portacolori si trova nelle prime 16 posizioni del ranking, che danno diritto al pass diretto. Al termine della fase a giorni si sono qualificate Martina Criscio, Rebecca Gargano, Michela Battiston, Irene Vecchi e ...

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2019 : Luca Curatoli per una nuova conferma - Enrico Berrè a caccia del bis : La Coppa del Mondo di sciabola maschile fa tappa a Madrid, dove questo fine settimana si svolgerà il penultimo appuntamento stagionale del circuito. L’Italia sta vivendo una stagione positiva e l’obiettivo in questa gara sarà quello di salire sul podio sia nella prova individuale che in quella a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive dei nostri portacolori per questa tappa. L’azzurro più in forma del momento è sicuramente Luca ...

Scherma - Coppa del Mondo Tunisi 2019 : le sciabolatrici azzurre devono ritrovare l’acuto a livello individuale : Questo fine settimana a Tunisi andrà in scena la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo questa gara ci sarà il Grand Prix di Mosca, che concluderà il circuito, per dare poi spazio a Europei e Mondiali. In casa Italia si attendono delle risposte soprattutto a livello individuale, dove fino ad ora non sono arrivati i risultati sperati. Per le azzurre gli ottavi di finale sono stati una barriera invalicabile in ...

Scherma - Coppa del Mondo Cali 2019 : Marco Fichera - altro podio colombiano. Tripletta per Minobe : E fanno sei podi stagionali, con sei atleti diversi, in sette gare di Coppa del Mondo. Un gran bel bottino, per l‘Italia della spada maschile. Certo, manca ancora la vittoria, ma chissà, magari arriverà quando conterà di più. Dopo Vismara, Di Veroli, Enrico Garozzo, Santarelli e Cimini, tocca a Marco Fichera (che non assaporava questo gusto dal 2017) portare l’Italia maschile tra i magnifici tre classificati del GP FIE di Cali, in ...

Scherma - Coppa del Mondo Cali 2019 : Navarria splendida seconda dietro Sun. Grande Italia in Colombia : Lo si era detto in sede di presentazione: la Colombia, inserita da tre anni nel calendario, porta bene all’Italia della spada. E puntualmente ecco arrivata la conferma anche nel 2019, con il terzo podio consecutivo per le azzurre nel paese del caffè, pur senza vittoria, che rimane ancora tabù da quelle parti. Ma le ragazze di Sandro Cuomo escono comunque alla Grande dal terzo Gran Prix FIE della stagione, settima tappa di Coppa del Mondo ...

Scherma – Coppa del Mondo di Fioretto : azzurre sul podio nella gara a squadre a Tauber : Terzo posto per le azzurre del Fioretto nella gara a squadre della tappa di Coppa del Mondo di Tauber L’Italia conquista il terzo posto nella gara a squadre che ha completato il programma della tappa di Tauber del circuito di Coppa del Mondo di Fioretto femminile. Alla vigilia, il ct azzurro, Andrea Cipressa ha dovuto fare fronte all’assenza di Elisa Di Francisca, bloccata da un problema alle costole già emerso ieri durante la ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : Italia solo quinta nella gara a squadre - successo degli Stati Uniti : Gli azzurri deludono le aspettative nella gara a squadre di San Pietroburgo della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle padane russe, dopo la splendida doppietta di ieri nell’individuale, con Andrea Cassarà vincente su Alessio Foconi, oggi l’Italia per la prima volta in stagione non è riuscita a salire sul podio, chiudendo al quinto posto. Non certo il migliore dei modi per iniziare il cammino di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo ...