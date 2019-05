meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Un caso al minuto, circa 27.000 al mese, più di 400.000 bambini colpiti ogni anno: questi i numeri in Italia di una malattia diffusissima ma poco conosciuta, la gastroenterite da(Garv). Una malattia che colpisce i bambini al di sotto dei cinque anni, spesso entro il primo anno di vita, provocando diarrea, febbre, vomito e disidratazione e che può diventare così grave da richiedere il ricovero in ospedale, al fine di reintegrare i fluidi persi. A causarla un virus in grado di sopravvivere molto bene nell’ambiente: estremamente contagioso, si trasmette con grande facilità per via oro-fecale, ma anche attraverso il respiro o tramite il semplice contatto con superfici contaminate, non esclusi i giocattoli. Prende così il via, campagna d’informazione e prevenzione di Gsk con il patrocinio della Fimp (Federazione italiana medici pediatri) per diffondere una ...

mijakan77 : RT @pinkmartina: Il 74% delle famiglie non sa che esiste il vaccino contro il #rotavirus ?????? #unapreoccupazioneinmeno - pinkmartina : Il 74% delle famiglie non sa che esiste il vaccino contro il #rotavirus ?????? #unapreoccupazioneinmeno -