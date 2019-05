Sei mai stata sulla Luna | trama | cast e curiosità del film su Rai 1

La Zanzara - Cruciani replica a Gad Lerner : “Su Fazio non ho mai difeso Salvini. Ti Sei bevuto il cervello - rutti falsità” : replica piccata di Giuseppe Cruciani, a conclusione della sua trasmissione “La Zanzara” (Radio24), al giornalista Gad Lerner, il quale, in un editoriale pubblicato ieri su Repubblica circa la crociata di Matteo Salvini contro Fabio Fazio, ha lanciato un j’accuse all’indirizzo di alcuni programmi televisivi e radiofonici, filo-sovranisti e compiacenti con il leader della Lega. Lerner menziona anche “La ...

Programmi TV di stasera - martedì 14 maggio 2019. Su Rai1 «Sei mai stata sulla Luna?» : Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel ...

Sei mai stata sulla luna streaming : cast - trama - curiosità film stasera in tv : Sei mai stata sulla luna è il film stasera in tv martedì 14 maggio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sei mai stata sulla luna film stasera in tv: scheda DATA USCITA: 22 gennaio 2015GENERE: CommediaANNO: 2015REGIA: Paolo Genovesecast: Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino ...

Rimpatri e sicurezza - Salvini all’attacco Conte e Di Maio : non Sei tu a comandare : I leghisti assicurano che Matteo Salvini se ne frega dei sondaggi che danno il Carroccio in calo di molti punti, alcuni addirittura sotto il 30 per cento. «Sono dati virtuali, alla fine Conteranno i voti reali e non c’è dubbio che la Lega sarà il primo partito, davanti ai 5 Stelle», spiega Edoardo Rixi, preoccupato piuttosto delle divisioni sulla p...

Grande Fratello. Scontro tra Guendalina e la DeAndrè. ‘Sei stata l’amante di mio marito Daniele Interrante (ormai ex)’ : Guendalina Canessa è una nuova concorrente del Grande Fratello 2019. Una puntata che sta regalando grandi sorprese: non appena ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia, ha dovuto fare i conti con Francesca... L'articolo Grande Fratello. Scontro tra Guendalina e la DeAndrè. ‘Sei stata l’amante di mio marito Daniele Interrante (ormai ex)’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Scherma – Coppa del mondo di sciabola : Sei azzurre nel main draw di Seul : Scherma: sei azzurre nel main draw della tappa di Coppa del mondo di sciabola di Seul Saranno sei le azzurre che torneranno in gara nel pomeriggio sudcoreano, l’alba in Italia, per la seconda giornata di gara del Grand Prix Fie di Seul del circuito internazionale di sciabola femminile. E’ questo il verdetto emesso dalla prima giornata svoltasi sulle pedane asiatiche e che ha visto protagonista la fase a gironi e poi, a seguire, ...

Luigi Di Maio - rivolta contro il vicepremier grillino : "Sei un traditore". Chi lo massacra : capetto spacciato : Ma perché Luigi Di Maio fa così? Si è diretto con la spavalderia dei fuori di senno a testa in giù dentro vulcano di Taranto. Ha trascinato con sé anche ministre e ministri della sua banda, pronti al sacrificio umano. È come se avesse sfidato il destino in una specie di ordalia: se la scampo da quel

MotoGp – Esilarante siparietto social tra Miller e Crutchlow : “ormai Sei diventato troppo importante” : Cal Crutchlow stuzzica Jack Miller sui social: il siparietto nel post Gp di Austin è Esilarante La MotoGp è attualmente in pausa, ma ancora gli appassionati hanno fresche in mente le immagini del Gp di Austin che ha regalato emozioni uniche con la vittoria di Alex Rins dopo un appassionante duello con Valentino Rossi. Sul podio è salito anche Jack Miller, che ha regalato alla Ducati una grandissima soddisfazione. Il pilota australiano, ...

Verissimo - Silvia Toffanin mai vista : 'Ma cosa Sei venuta a fare?' - massacra Pamela Prati : Alta tensione a Verissimo , nello studio di Silvia Toffanin dove l'intervistata era Pamela Prati . Il punto è che quest'ultima, nel corso dello show di Canale 5 trasmesso sabato 20 aprile, non aveva ...

Maria Elena Boschi umilia Luigi Di Maio : "Quel gran genio - perché Sei patetico" : Maria Elena Boschi fa a pezzi Luigi Di Maio "gran genio" e i Cinque stelle "patetici". Con un post su Twitter la ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio del Pd accusa: "I 5 Stelle attaccano il ministro Giovanni Tria dicendo: 'se aumenti l'Iva sei del Pd. Forse ignorano che con il governo di

Multa a Rousseau - Di Maio contro Soro : "Sei Garante del Pd" : Ora i 50mila euro di Multa da parte del Garante per la privacy alla piattaforma Rousseau sono diventati un caso politico.È stato un post non firmato sul blog delle Stelle, pubblicato dopo l"annuncio della Multa, a mettere in discussione l'indipendenza dell'attuale presidente Antonello Soro dal Partito democratico. "L"ex capogruppo Pd, oggi Garante della privacy, ha deciso di Multare nuovamente Rousseau per un sistema di voto che non è quello ...

Luigi Di Maio - Alessandro Sallusti sulle foto con Virginia Saba : "Perché Sei uno sfigato" : Il Luigi Di Maio innamorato e in posa come un tronista da Maria De Filippi, secondo Alessandro Sallusti, è "uno sfigato". Ovviamente il direttore del Giornale usa le parole con cui lo stesso grillino aveva bollato i partecipanti al Congresso mondiale delle famiglie che si è tenuto lo scorso week end

Uomini e donne - Andrea Del Corso : "Teresa - non Sei mai stata un no". La tronista non ci crede : Tornano protagonisti del dibattito nello studio di Uomini e donne Teresa Langella e il corteggiatore Andrea Del Corso, al centro di uno degli speciali in prima serata dedicati alle scelte dei tronisti giovani di questa stagione televisiva. Nella puntata del dating show di oggi, giovedì 28 marzo, i due si sono confrontati a seguito di due giorni passati insieme dopo il rifiuto dell'invito al castello del giovane; nonostante il tempo ...