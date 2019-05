Vasto incendio nel Modenese | a fuoco un impianto di rifiuti speciali VIDEO LIVE

Vasto : incendio dopo i fuochi d'artificio della festa di quartiere : Da un lato i cittadini stigmatizzano la poca cura della vegetazione, dall'altro chiedono maggiori misure di prevenzione durante gli spettacoli pirotecnici. «Chi decide di sparare i fuochi d'artificio ...

Perù : Vasto incendio nel centro di Lima : Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel pomeriggio di venerdi’ un edificio nel centro di Lima, causando danni alle abitazioni ma senza riportare – al momento – vittime. Sul luogo dell’incendio, di cui ancora non si conoscono le cause, si sono recati il presidente Martin Vizcarra, la ministro della Salute, Zulema Tomas, e il ministro dell’Interno Carlos Moran. I vigili del fuoco, in un messaggio pubblicato ...

Vasto incendio nella centrale elettrica di Pozzuoli - terrore tra i residenti : Pozzuoli. Un Vasto incendio è divampato all'interno della centrale elettrica di via Fascione intorno alle ore 21 di questa sera. Sul posto sono accorse 7 autobotti e 30 uomini dei vigili del fuoco del ...

Vasto incendio a Cogoleto - case evacuate e scuole chiuse : scuole di ogni ordine e grado chiuse nel comune di Cogoleto, nella città metropolitana di Genova, nell'estremo ponente, dopo il Vasto incendio che si è sviluppato dalla tarda serata del 25 marzo, spinto dal vento che ha soffiato a 100 km orari, e che dal bosco si è propagato dalle alture fino alle case a ridosso della collina e dell'Aurelia. Un testimone, gia' sentito dai carabinieri della Forestale, avrebbe visto cadere ieri sera, prima del ...

Liguria - Vasto incendio a Cogoleto : case evacuate e scuole chiuse : Roma, 26 mar., askanews, - scuole di ogni ordine e grado chiuse nel comune di Cogoleto, nella città metropolitana di Genova, nell'estremo ponente, dopo il vasto incendio che si è sviluppato dalla ...

Genova - Vasto incendio a Cogoleto : “situazione drammatica nella notte” - “il vento soffiava a 100 km/h” : “Sulle cause prima di azzardare delle ipotesi bisognerà fare gli accertamenti del caso perché c’era anche molto vento questa notte. Siamo stati impegnati fino adesso a spegnere gli ultimi focolai, i Canadair sono appena andati via poi si indagherà con calma anche perché la situazione questa notte era veramente drammatica“, lo ha dichiarato all’Adnkronos il vicesindaco di Cogoleto, Marina Costa, in riferimento al vasto ...

Cogoleto - Vasto incendio sulle colline. Evacuate abitazioni - scuole chiuse Toti : «Temo sia doloso - pene severe» : Le fiamme nel comune del Ponente, in località Capieso. Il governatore della Regione: «pene severe per chi con le sue azioni mette a rischio natura e le vite umane»

Vasto incendio sulle colline di Genova : case evacuate - scuole chiuse a Cogoleto : Un Vasto incendio sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova, in località Capieso. Decine di famiglie sono state sfollate, mentre l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Varazze e Arenzano salvo poi essere riaperta in direzione Savona. L’incendio, alimentato da raffiche di vento olt...

Genova - Vasto incendio a Cogoleto - case evacuate e chiuso tratto A10 : Un grosso incendio e' divampato nella notte a Cogoleto, in provincia di Genova. Spinte dal forte vento, le fiamme si sono propagate dalle colline

Vasto incendio a Genova - abitazioni evacuate e scuole chiuse - Le immagini : Alimentato dalle fortissime raffiche di vento, nella notte un Vasto incendio ha interessato le alture nella zona di Cogoleto, in Liguria, tra il noto borgo di Varazze e Arenzano. L'allarme è stato ...

Vasto incendio boschivo a Lillianes : in corso la fase di bonifica di un incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in località Pera-Piana, nel comune di Lillianes. Intervengono il Nucleo Antincendio boschivo del Corpo Forestale e i ...

Liguria - Vasto incendio a Cogoleto : 50 famiglie evacuate e scuole chiuse. Le fiamme arrivano sull’autostrada A10 : Un maxi incendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state chiuse, come l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova). Come si vede dal video caricato da un automobilista su Facebook, le fiamme lambiscono le carreggiate. Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul ...

Liguria - Vasto incendio a Cogoleto : 50 famiglie evacuate e scuole chiuse. Le fiamme arrivano sull’A10 (video) : Un maxi incendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state chiuse, come l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova). Come si vede dal video caricato da un automobilista su Facebook, le fiamme lambiscono le carreggiate. Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul ...

Vasto incendio a Cogoleto : una cinquantina di evacuati - scuole chiuse - : Le fiamme sono divampate intorno alle 23 di ieri nel comune del ponente genovese e si sono alimentate grazie al forte vento. Il fuoco è ancora attivo in alcune aree, ma la situazione sembra migliorata.