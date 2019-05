Probabili Formazioni Torino – Sassuolo | 12 05 2019

lanotiziasportiva

(Di domenica 12 maggio 2019), 12/05/Il, nel match contro il, cercherà punti per non abbandonare il sogno europeo: di fronte, l’ottima squadra di De Zerbi.– Mazzarri schiera il migliore 11: in porta Sirigu mentre in difesa ci saranno Izzo, Moretti e Nkoulou. A centrocampo De Silvestri e Ola Aina saranno sugli esterni, con Ansaldi e Meitè a centrocampo. Baselli e Berenguer agiranno dietro Belotti.– De Zerbi ripropone il 3-5-2 con Berardi e Boga in attacco. Sulle fasce ci saranno Rogerio e Lirola, mentre a centrocampo spazio per Duncan, Sensi e Locatelli. In porta Congili, mentre davanti ci saranno Peluso, Demiral e Ferrari.(3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Moretti, Nkoulou; De Silvestri, Ansaldi, Meitè, Ola Aina; Baselli, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri(3-5-2): Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; ...

FansCalcio : Diretta Spal-Napoli ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv - SPALtroc_FE : Diretta Spal-Napoli ore 18: come vederla in tv e probabili formazioni - CalcioNapoli24 : -