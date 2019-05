Ferrari con quattro piloti ai test di Barcellona

Seconde libere in Spagna - Mercedes davanti alle Ferrari : Il finlandese Valtteri Bottas si conferma il piu' veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna. Sul circuito catalano del Montmelo', la sua Mercedes ha fermato il tempo sull'1'17''284, precedendo di 49 millesimi quella del compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza e quarta, staccate di circa tre decimi, le Ferrari di Charles Leclerc (+301 millesimi) e Sebastian Vettel (+389). Piu' indietro tutti gli altri piloti, visto ...

Villeneuve - la critica feroce contro Ferrari : "Non è pronta" : Secondo Jacques, le scelte adottate dai campioni del mondo in carica sui suoi piloti sarebbero da prendere come esempio: " Guardate cosa hanno fatto in Mercedes e guardate quanto sta andando forte ...

F1 - GP Spagna 2019 : analisi prove libere Ferrari - gli aggiornamenti non convincono. Mercedes resta davanti. E nel terzo settore… : Comincia in salita il weekend dell’attesa riscossa per la Ferrari, in difficoltà in questo venerdì di prove libere del GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale della massima categoria automobilistica; il leader del mondiale Valtteri Bottas ha imposto la sua legge anche in questa giornata, registrando un 1:17:284, con 49 millesimi di margine sul compagno Lewis Hamilton e tre decimi su Charles Leclerc, terzo. Il finlandese si sta ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ferrari in pista con il nuovo motore evoluto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Montmeló assisteremo ad un turno importante perché sfruttato dai team e dai piloti per iniziare a prendere confidenza con la pista e definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. La Ferrari è già con le spalle al muro. La Rossa è reduce da risultati al di sotto ...

Moreno Ferrario a KK : “Assurdo parlare di stagione deludente - la gente critica senza fare le giuste considerazioni - bisogna crescere” : Moreno Ferrario, ex calciatore del Napoli ha fatto un bilancio sulla prima stagione di Carlo Ancelotti alla guida del Napoli schierandosi dalla parte del tecnico. Le sue parole a Radio kiss kiss Napoli : “Leggo e ascolto persone che reputano la stagione di Ancelotti deludente, ma io dico che siamo all’assurdo. La gente parla solo per criticare, non si fa il bene della squadra. La stagione è andata in una certa maniera anche ...

Formula 1 – Hamilton e la rivalità con la Ferrari : “potete anche non credermi - ma Vettel e Leclerc…” : Lewis Hamilton indica Vettel e Leclerc come i suoi principali rivali: nonostante il pessimo inizio di stagione della Ferrari, il pilota Mercedes sottolinea un particolare dettaglio emerso nelle prime gare Un poker di successi per la Mercedes in altrettante gare, due delle quali portano la firma di Lewis Hamilton. Il pilota della scuderia di Brackley però predica calma e individua nelle due Ferrari i principali rivali che gli possano ...

Formula 1 – La sfida interna con Hamilton e la fortuna - Bottas punge la Ferrari : “avevamo comunque la macchina più affidabile” : Valtteri Bottas non abbassa la guardia: il finlandese della Mercedes consapevole che le Ferrari potrebbero far bene in Spagna Valtteri Bottas arriva in Spagna al comando della classifica piloti, dopo lo splendido successo di Baku. Il finlandese della Mercedes è carico e motivato a far bene anche a Barcellona, rimanendo però sempre con i piedi per terra, consapevole che la Ferrari potrebbe ben presto dare filo da torcere a lui e al suo ...

F1 - GP Spagna 2019 : la Ferrari deve vincere - Sebastian Vettel vuole sfatare il tabù al Montmeló con la Rossa : “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Una frase che riecheggia in un campo da calcio, noto agli appassionati e ai tifosi di una compagine con strisce bianche e nere. In questo caso, però, parliamo di macchine, parliamo di Formula Uno. Nel prossimo weekend, al Montmeló (Spagna), la Ferrari non ha scelta, deve imporsi. Sul circuito catalano, conosciuto a menadito dai team perché sede dei test pre-stagionali, la ...

F1 : test Barcellona con 4 piloti Ferrari : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Saranno quattro i piloti Ferrari impegnati nel test al Circuit de Barcelona-Catalunya, in programma nella settimana successiva al Gran Premio di Spagna, martedì 14 e mercoledì 15 ...

F1 - a Barcellona sulla Ferrari con Vettel e Leclerc anche Fuoco. Ilott guiderà l’Alfa Romeo : Come riferisce l’ANSA, la Ferrari schiererà ben quattro piloti nel corso dei due giorni di test al Circuit de Barcelona-Catalunya, che si terranno martedì 14 e mercoledì 15 maggio, dopo il GP di Spagna: delle due SF90, una sarà a disposizione di Pirelli per testare le gomme (martedì toccherà a Sebastian Vettel, mercoledì a Charles Leclerc). La seconda monoposto invece martedì sarà guidata dal monegasco, mentre mercoledì vedrà alla ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel è ancora un top driver? Serve una svolta o il rapporto con la Ferrari rischia di compromettersi… : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo alla vigilia del quinto round del ...

L'imperiese Matteo Manconi al Nautico "Ferraris Pancaldo" di Savona per il seminario sul Diritto internazionale marittimo : Manconi già da diversi anni ha infatti orientato la sua attenzione e i suoi studi su questo, che rappresenta un settore molto particolare nell'ambito delle leggi relative al mondo della navigazione . ...

Si scontra contro un camion! Fabio Ferrari muore sotto gli occhi del padre : Drammatico incidente sull'Autostrada A15, nei pressi del valico fra Berceto e Pontremoli. Il giovane reggiano era seguito dal genitore in auto. Stavano andando ad una concessionaria di Carrara (Massa Carrara). È morto sotto gli occhi del padre, Fabio Ferrari, giovane motociclista finito nel pomeriggio di martedì contro un camion sull'autostrada della Cisa A/15. Aveva appena 18 anni ed abitava a Castelnovo sotto, in provincia di ...

Ferrari - partenza sprint : +22% l'utile nel primo trimestre. In crescita le consegne - target 2019 confermati : MARANELLO - La Ferrari continua a crescere e, grazie alla Portofino ma anche all'aumento delle vendite in Cina, chiude il primo trimestre con 2.610 vetture consegnate, il 22,7% in più dello stesso ...