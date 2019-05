F1 | qualifiche GP Spagna 2019 | Mercedes grande favorita ma quel gran giro di Leclerc in

LIVE F1 - qualifiche GP Spagna 2019 in DIRETTA : orari e programma - come vederle in tv e streaming : Sarà un sabato di capitale importanza quello del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il tracciato di Barcellona sarà scenario di Qualifiche fondamentali, non solo per quanto riguarda la gara di domani, ma per la stagione nel suo complesso. Un altro monopolio della Mercedes, infatti, metterebbe davvero in ginocchio una Ferrari che punta in maniera decisiva sulla gara del Montmelò. Le Frecce d’argento, ad ogni modo, partiranno come ...

F1 oggi - qualifiche GP Spagna 2019 : orari e tv su Sky e TV8. Il programma completo : oggi, 11 maggio, saranno protagoniste le Qualifiche del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di F1. Sul tracciato del Montmeló la Ferrari è già in versione “all-in” visto il pacchetto aerodinamico presentato e il nuovo motore. Il dominio della Mercedes deve essere interrotto, viste le quattro doppiette nei primi quattro round, ma non sarà cosa certo facile. La W10 è stata eccellente nel corso delle prove libere ed ha messo in ...

F1 Spagna 2019 - qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Il monologo Mercedes (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) continua ininterrotto anche a Barcellona, almeno nelle prove libere che hanno aperto la tre giorni del primo Gp europeo stagionale della Formula 1. Ancora una volta la Ferrari si trova a inseguire anche se magari non ha calato sul tavolo tutte le carte, visto il divario di circa tre decimi registrato tra le Frecce d'Argento e le Rosse. Le libere hanno detto poi che le Red Bull non ...

F1 - qualifiche GP Spagna 2019 : come vederle in tv e streaming. Orari su Sky e TV8 : Dopo la giornata odierna, dedicata alle prime due sessioni di prove libere, il Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno entra nel vivo. Domani, infatti, bisognerà fare attenzioni ai cronometri, in vista delle Qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica. La Mercedes inizierà a gettare le basi per il suo ennesimo trionfo? Solitamente al Montmelò le vetture di Brackley non hanno rivali e cercheranno di ...

F1 - GP Spagna 2019 : domani le qualifiche (11 maggio). Programma - orari e tv : domani, 11 maggio, andranno in scena le qualifiche del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di F1. Sul tracciato del Montmeló ci si augura di assistere ad una sfida tra la Mercedes e la Ferrari. Le Frecce d’Argento sono reduci da quattro doppiette nei primi quattro round e puntano al pokerissimo per imporre la loro legge. La Rossa, da par suo, spera di esprimere tutte le sue potenzialità sulla pista catalana, che nel corso delle ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Potevo fare di più - Vinales è salito sul podio. Gara condizionata dalle qualifiche” : Valentino Rossi si è reso protagonista di una bella rimonta durante il GP di Spagna 2019, dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza è riuscito a risalire fino al sesto posto limitando i danni in sella alla sua Yamaha. Il Dottore ha faticato per tutto il weekend e il risultato finale non può soddisfarlo completamente anche se è riuscito a salvarsi, ora Marc Marquez è a nove punti di distacco nella classifica del Mondiale. Il centauro ...

VIDEO MotoGP - GP Spagna 2019 : l’analisi delle qualifiche di Guido Meda : Giornata particolarmente appassionante e ricca di colpi di scena quella andata in scena sul circuito iberico di Jerez de la Frontera per la quarta tappa del Mondiale di MotoGP. Nelle qualifiche del GP Spagna 2019 il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) ha sorpreso tutti conquistando la pole position davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli e allo spagnolo Marc Marquez (Honda), principale favorito per la gara di domani. Di seguito ...

MotoGp – Sabato da dimenticare per Valentino Rossi in Spagna : le parole del Dottore dopo le amare qualifiche di Jerez : Valentino Rossi mastica amaro a Jerez de la Frontera: le parole del Dottore dopo le qualifiche del Gp di Spagna Sabato amaro per Valentino Rossi: dopo sessioni di prove libere complicate, anche le qualifiche non sono state positive per il Dottore a Jerez de la Frontera. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2, oggi pomeriggio in Spagna, dunque domani sarà costretto a partire dalla 13ª posizione in ...

VIDEO Moto2 - Highlights qualifiche GP Spagna 2019 : sintesi ed immagini salienti : Le immagini più belle e la sintesi delle Qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della Moto2. La pole position è andata a Jorge Navarro. GLI Highlights DELLE Qualifiche DELLA Moto2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

VIDEO Jorge Lorenzo - la caduta nelle qualifiche del GP di Spagna 2019 : Si sono appena concluse le qualifiche per quanto concerne il GP di Spagna valido per il Motomondiale 2019 sulla pista di Jerez de la Frontera. Nella classe regina, la MotoGP, nel corso della Q2 spettacolare scivolata di Jorge Lorenzo, per fortuna senza conseguenze per il pilota. LA caduta DI Jorge Lorenzo nelle qualifiche DEL GP DI Spagna roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Moto2 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Jorge Navarro è in pole position - Bulega 5° davanti a Baldassarri : Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up ha firmato il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati qualifiche GP Spagna 2019 : Vinales e Bagnaia accedono al Q2 - fuori Valentino Rossi : Griglia DI partenza GP Spagna 2019 – MotoGP CLASSIFICA Q1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.6 1’37.164 2 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 284.8 1’37.299 0.135 / 0.135 3 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1’37.371 0.207 / 0.072 4 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1’37.406 0.242 / 0.035 5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati ...

Moto3 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Lorenzo Dalla Porta sorprende tutti ed è in pole! Bene gli altri italiani : Lorenzo Dalla Porta conquista una pole position insperata e partirà Dalla prima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto3. Il toscano del Team Leopard, dopo un fine settimana incolore, ha piazzato la zampata vincente proprio nel momento decisivo raccogliendo la prima pole della carriera nel Motomondiale con un ottimo 1’46″011 fatto segnare pochi secondi prima della ...