Cocaina | la nuova frontiera | i pusher conquistano i boschi

ilsecoloxix

(Di sabato 11 maggio 2019) Viaggio nell’entroterra spezzino, dove gli spacciatori si sono spostati per evitare controlli in città. Tende e “im” tra le piante, persino i machete per difendersi in caso di pericolo

gjscco : RT @tatazzurra1: Venezia, nuova impresa per Lapo 'El Can': il segugio antidroga ritrova 56 dosi di cocaina Il pastore tedesco che non falli… - marioassirelli : Venezia, nuova impresa per Lapo 'El Can': il segugio antidroga ritrova 56 dosi di cocaina - Tgcom24 - ippolitasantare : Venezia, nuova impresa per Lapo 'El Can': il segugio antidroga ritrova 56 dosi di cocaina - Tgcom24 -