Milan Gattuso | pensiamo a fare il nostro e poi si vedrà

Diretta Serie A : Fiorentina - Milan è sfida Montella - Gattuso : Clima teso in casa rossonera con Gattuso che dice di sentirsi a suo agio in conferenza stampa, ma che sembra aver perso il timone della barca che conduceva verso il porto chiamato Champions League. Dall'altra parte arriva la squadra sfidante che non avrebbe nulla da dire al campionato in corso avendo perso l'obiettivo europeo, avendo già raggiunto una indiscutibile salvezza, ma con in panchina l'unico allenatore con il dente avvelenato con i ...

Milan - Gattuso : “Non è una stagione deludente” : Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero non è d’accordo con chi parla di stagione deludente: “Qualcuno vuol far passare questa stagione per deludente ma siamo davanti alla Lazio e a pari punti con la Roma: a inizio stagione nessuno se lo aspettava ma dobbiamo continuare perché ci stiamo giocando qualcosa ...

Milan - a tutto Gattuso : “le carezze di Scaroni? Preferisco l’aria tesa” e su Bakayoko… : Milan, Rino Gattuso ha parlato della corsa Champions League che vede i rossoneri in difficoltà rispetto all’Atalanta che ha 3 punti di vantaggio “Le parole di Scaroni? Dobbiamo far sentire la fiducia a tutti i giocatori. Io non ho bisogno di essere sempre accarezzato, non mi piacciono le carezze. A me piace stare a volte dove c’è bordello, non mi sento un estraneo quando c’è aria tesa. Le carezze vanno fatte ai ...

Gattuso ai saluti - per il Milan spunta l’idea di Simone Inzaghi : Dopo un annata altalenante Rino Gattuso al termine della stagione verrà sostituito pare da Simone Inzaghi, i dettagli delle trattative.spunta un nome nuovo per la panchina rossonera. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa a Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio.L’allenatore è molto legato ai colori biancocelesti, ma il suo futuro sembra essere in discussione,considerando anche le parole pronunciate ...

Panchina Milan - è testa a testa per il sostituto di Gattuso : Panchina Milan – Clamoroso valzer di allenatori nel campionato di Serie A con le big pronte a cambiare in vista della prossima stagione. Novità non solo sulla Juventus ma anche sul Milan. La stagione del club rossonero non può essere considerata all’altezza ed i demeriti sono anche di Gennaro Gattuso, l’allenatore non è il principale responsabile ma ha le sue colpe. La squadra dal punto di vista tecnico non è ...